Η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση σε μία ιστορική πίστα, με τη μάχη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα να βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της.

H Formula 1 ετοιμάζεται το τριήμερο 1-3 Ιουλίου να επισκεφθεί το Σίλβερστον για το GP Μ. Βρετανίας. Ο δέκατος αγώνας της σεζόν είναι προ των πυλών και έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του φετινού πρωταθλήματος. Ομάδες και οδηγοί προετοιμάζονται για ένα τριήμερο στην πίστα όπου διεξήχθη ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του σπορ.

H διαδρομή έχει υποστεί αρκετές αλλαγές ανά τα χρόνια και στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 5.891 μέτρα, ενώ την Κυριακή οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν συνολικά 52 γύρους. Νικητής το 2021 αναδείχθηκε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μετρά συνολικά 8 νίκες, τις περισσότερες από κάθε άλλο οδηγό στην πίστα αυτή.

Όσον αφορά το φετινό πρωτάθλημα, η μάχη συνεχίζεται και έπειτα από την 6η του νίκη στο 2022, ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing έχει διευρύνει τη διαφορά του στους 46 βαθμούς από τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari θέλει όσο τίποτα να επιστρέψει στις νίκες, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή και δεν θέλει η διαφορά του από τον Φερστάπεν που είναι ήδη 49 βαθμούς να αυξηθεί κι άλλο.

Στο Σίλβερστον αναμένεται να δούμε αρκετές αναβαθμίσεις από τις περισσότερες ομάδες, κάτι που δεν αποκλείεται να ανακατέψει την τράπουλα. Όσο για την αγωνιστική διαδρομή, εκτός από υψηλές απαιτήσεις αεροδυναμικής, είναι πλέον και μία «power track», όπου η ισχύς του κινητήρα θα παίξει σημαντικό ρόλο.

H Pirelli, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1 θα φέρει τις C1 (σκληρή), C2 (μέση) και C3 (μαλακή) γόμες ελαστικών στο GP Μ. Βρετανίας. Αυτές είναι οι πιο σκληρές γόμες στην γκάμα της.

