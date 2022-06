Test drive Skoda Fabia 1.0 TSI Style: Bigger is Better

Επαυξημένο σε διαστάσεις, ποιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια, το νέο Skoda Fabia αποτελεί μια από τις πληρέστερες προτάσεις στην κατηγορία Β.

Στις 3 προηγούμενες γενιές Fabia, ήταν προφανής η τάση του Volkswagen Group να υποβαθμίζει ορατά το μοντέλο, ώστε να δημιουργεί τεχνηέντως ζωτικό εμπορικό χώρο για τα «αδελφά» μοντέλα του ομίλου, τα Polo και Ibiza.

Η σχεδίαση του ταμπλό και του πίνακα οργάνων, η συντηρητική εξωτερική αισθητική και η συνολική σχεδιαστική ατολμία, έθεταν αυτόματα ένα ζήτημα ταξικό: το Skoda Fabia έπρεπε να δείχνει προλεταριακό, ενώ τα ομογάλακτα Polo και Ibiza αστικά εκλεπτυσμένο και νεανικό/σπορ αντίστοιχα.

Η Skoda ωστόσο έδειξε να έχει μια πολύ ευρύτερη δυναμική -ή να τη διεκδικεί αν θέλετε. Με αποτέλεσμα, από το Scala και εντεύθεν, η τσέχικη μάρκα να μας εκπλήσσει ολοένα και περισσότερο. Κατ' αρχάς, οι επιδέξια απαξιωτικές αισθητικές παρεμβάσεις έλαβαν τέλος. Νέα Octavia, νέο Enyaq iV, νέο Fabia, όλα έχουν πολύ αναβαθμισμένη αντιληπτή ποιότητα, ενδιαφέρουσα αισθητική και έναν διακριτό χαρακτήρα.

Δυναμική εμφάνιση

Εξωτερικά το νέο Skoda Fabia έχει γίνει πολύ πιο δυναμικό, με χαμηλό και φαρδύ παράστημα, αυξημένο μεταξόνιο και συντελεστή οπισθέλκουσας 0.28, ο οποίος ξεχωρίζει τόσο οπτικά, όσο και αποδοτικά. Αλλά για αυτό θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τα στενά φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω εντείνουν την αίσθηση της στιβαρής παρουσίας, ενώ οι ακμές που εμφανίζονται συγκρατημένα στο καπό και πλευρικά στο αμάξωμα, συμβάλλουν με τη σειρά τους σε μια πιο νεανική εικόνα. Άμεσα ορατές είναι επίσης οι αυξημένες διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα τώρα το μήκος του μοντέλου έχει φτάσει 4,108 μέτρα, 11,1 εκατοστά μεγαλύτερο από το προηγούμενο, ενώ στα 2,552 μέτρα, το μεταξόνιο του έχει μεγαλώσει κατά 8,2 εκατοστά και το πλάτος κατά 4,8 εκατοστά, στα 1,780 μέτρα. Όπως σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της Skoda, έτσι και στο νέο Fabia το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι αυτό της ευρυχωρίας. Τέσσερις ενήλικες επιβάτες θα βολευτούν με άνεση, ενώ ένας πέμπτος όχι, κυρίως λόγω του μεγάλου τούνελ της μετάδοσης.

Θετική είναι και η αύξηση του όγκου του χώρου αποσκευών στα 380 λίτρα, από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 1.190 λίτρα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε και την ύπαρξη ρεζέρβας κανονικού μεγέθους, κάτω από τα πάτωμα του χώρου αποσκευών.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό

Το εσωτερικό του νέου Skoda Fabia είναι ολοκαίνουριο και ενσωματώνει αρκετά στοιχεία από τα μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας. Στην έκδοση της δοκιμής, ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με τις κατά βούληση του οδηγού διαφορετικές διαμορφώσεις είναι πληρέστατος, όπως και το σύστημα multimedia με τη μεγάλη οθόνη των 8,0 ιντσών, που προσφέρει έως και δυνατότητα φωνητικού χειρισμού. Την τελευταία όμως αναγκαστήκαμε να την απενεργοποιήσουμε, καθώς η ψηφιακή βοηθός ρωτούσε συχνά – πυκνά αν θέλουμε κάτι, χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει την ενεργοποίησή της. Κάποιο bug στο σύστημα προφανώς ήταν υπεύθυνο για αυτή τη δυσλειτουργία, το οποίο θα πρέπει να δει η Skoda.

Κατά τα άλλα, η ευρύτητα των δυνατοτήτων και η ευχέρεια του χειρισμού δεν αφήνουν περιθώριο για παράπονα. Τα σκληρά πλαστικά του ταμπλό έχουν οπτικά πολύ καλή εικόνα, ενώ οι επενδύσεις με χρώμα και ύφασμα λειτουργούν θετικά στο αισθητικό επίπεδο. Συνολικά η εικόνα του ταμπλό είναι εξαιρετική, ενώ και εργονομικά όλα είναι σε σωστές θέσεις. Το μόνο μας παράπονο αφορά τη διάμετρο των θηκών για ποτήρια, η οποία είναι σχετικά μικρή.

Η μεγάλη ένστασή μας στο εσωτερικό, που αφορά όμως μόνο το αυτοκίνητο της δοκιμής, έχει ως αντικείμενο την προαιρετική πανοραμική ηλιοροφή. Aνεβάζει πολύ τη θερμοκρασία του εσωτερικού και ειδικά για το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται δυσάρεστη. Δεν αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού καμίας έκδοσης και διαθέτει αφαιρούμενο αλεξήλιο, ωστόσο δεν θα ήταν επιλογή μας.

Ανώτερη ποιότητα κύλισης

Ένα στοιχείο για το οποίο οι επιβάτες θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο Skoda Fabia είναι η ποιότητα κύλισης. Το αυτοκίνητο ταξιδεύει αθόρυβα και εδώ επανερχόμαστε στην εξαιρετική αεροδυναμική, αλλά και στην αθόρυβη λειτουργία του μοτέρ. Ακόμα και με ταχύτητες αυτοφόρου, το αυτοκίνητο είναι σταθερό, άνετο και αθόρυβο, δικαιολογώντας έτσι με άνεση το ρόλο ενός και μόνου οικογενειακού αυτοκινήτου. Προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει να συνυπολογίσει κανείς και το εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει το μοντέλο και έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων, τον EuroNCAP.

Η ανάρτηση έχει καλή λειτουργία και μόνο εντός πόλης θα παρουσιάσει κάποιες τάσεις συντονισμού σε αλλεπάλληλες κακοτεχνίες της ασφάλτου. Σε αυτό παίζουν ένα μικρό αρνητικό ρόλο οι μεγάλες 17 ιντσών ζάντες, που ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό και με τις οποίες ήταν εξοπλισμένο το αυτοκίνητο της δοκιμής. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, μην υποκύψετε στο επιπρόσθετο έξοδο και διατηρήστε τις ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών της βασικής διαμόρφωσης στην έκδοση Style.

Απόδοση και οικονομία

Ο τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης TSi του ενός λίτρου έχει εξελιχθεί πολύ, με τεχνικές μείωσης τριβών και βελτιστοποίησης της καύσης. Επίσης διαθέτει turbo με φτερωτή μεταβλητής γεωμετρίας. Οι 110 ίπποι ισχύος και τα 200 Nm ροπής που αποδίδει είναι εξαιρετικά νούμερα, τα οποία προσδίδουν δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,7 δλ. και μέγιστη ταχύτητα 205 χλμ./ώρα. Η ποιότητα της λειτουργίας του είναι εξαιρετική και το τράβηγμα σε όλο το φάσμα των στροφών πάνω από τις 2.000 και έως τις 6.000 άμεμπτο.

Φυσικά το turbo έχει μια μικρή υστέρηση στην εμπλοκή του, ενώ κάτω από τις 2.000 σ.α.λ. υπάρχει ελαστικότητα, αλλά όχι δύναμη. Λογικό για ένα τόσο μικρό μοτέρ, 999 κ.εκ., το οποίο έχει επιπρόσθετα να αντιμετωπίσει τις πολύ μακριές 6 σχέσεις μετάδοσης στο χειροκίνητο κιβώτιο. Το οποίο έχει καλή αίσθηση στον επιλογέα και συνεργάζεται με έναν ανθεκτικό και γραμμικό συμπλέκτη.

Ο οδηγός, παρότι έχει στη διάθεσή του ένα πρόθυμο και ισχυρό μοτέρ, θα το χρησιμοποιήσει κυρίως για γρήγορες προσπεράσεις παρά για σπορ συγκινήσεις σε δρόμο με στροφές. Η υποστροφική συμπεριφορά του μοντέλου και τo μέτριο σε αίσθηση τιμόνι δεν αποτελούν στοιχεία που υποστηρίζουν το fun to drive. Λογικό, καθώς όλη η φιλοσοφία του νέου Fabia είναι διαφορετική και έχει να κάνει κυρίως με πρακτικά/οικογενειακά χαρακτηριστικά. Τα τέσσερα προγράμματα οδήγησης είναι για εμάς τα εξής τρία, Normal, Sport και Individual. Το Eco μειώνει ισχύ και ροπή τόσο, που ειδικά κάτω από τις 2.000 σ.α.λ. το αυτοκίνητο γίνεται υποτονικό και ως εκ τούτου δεν το συνιστούμε. Με κυρίαρχη της χρήση του προγράμματος Normal και σπανίως του Sport, η μέση κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 6,5 λίτρα/100 χλμ., ενώ μπορεί να πέσει και κάτω από τα 6 σε χαλαρή αστική ή υπεραστική χρήση.

Ένα βήμα μπροστά

Συνολικά το νέο Skoda Fabia είναι, χωρίς αμφιβολία, πολύ καλύτερο από το απερχόμενο μοντέλο. Συγκριτικά είναι ένα τα πλέον ισορροπημένα αυτοκίνητα στην κατηγορία B, με εξέχουσα θέση στο short list όσων ψάχνουν για ένα συμπαγές οικογενειακό αυτοκίνητο. Η έκδοση Style της δοκιμής διαθέτει έναν μακρύ κατάλογο εξοπλισμού με στοιχεία πολυτέλειας όπως ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, η πρόσβαση χωρίς κλειδί, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit, τα φώτα led και πολλά ακόμα ευπρόσδεκτα στοιχεία Simply Clever, όπως τη θήκη για ομπρέλα στην επένδυση της πόρτας του οδηγού, τις θήκες για κινητά τηλέφωνα στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων και πολλά ακόμα.

Στο φλέγον ζήτημα του κόστους και με βάση το πώς έχουν πλέον διαμορφωθεί οι τιμές του ανταγωνισμού, το Skoda Fabia είναι κελεπούρι, με 18.990 ευρώ. Με τον ίδιο κινητήρα, μπορείτε να το αποκτήσετε από 17.500 ευρώ στην έκδοση Ambition, ωστόσο φρονούμε ότι με βάση τον εξοπλισμό η Style της δοκιμής είναι best value for money. Με ατμοσφαιρικό κινητήρα του λίτρου, ισχύος 80 ίππων, προσφέρεται από 14.990 ευρώ, ενώ αναμένεται η κορυφαία έκδοση με τον 1.5 TSi κινητήρα βενζίνης των 150 ίππων.