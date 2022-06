Ο επικεφαλής της Haas, Γκούντερ Στάινερ, αναφέρθηκε στην ξαφνική τεχνική ντιρεκτίβα της FIA για την καταπολέμηση του porpoising.

Λίγες ώρες πριν τα μονοθέσια πατήσουν για πρώτη φορά μετά το 2019 την άσφαλτο στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ, η FIA προέβη σε μία απρόσμενη ανακοίνωση. Σε μία προσπάθεια να μειώσει το porpoising, η παγκόσμια ομοσπονδία παίρνει μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από το επερχόμενο Grand Prix Καναδά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονα ερωτηματικά στις ομάδες που δεν γνωρίζουν το κατά πόσο θα επηρεαστούν τα μονοθέσιά τους. Αυτό σημαίνει πως θα βρίσκονται στο... σκοτάδι για το μεγαλύτερο μέρος του τριημέρου. Ο επικεφαλής της Haas, Γκούντερ Στάινερ, εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τη νέα οδηγία της FIA.

«Πρέπει να κάνουμε τις μετρήσεις μας. Πιστεύω πως σε κάποια μονοθέσια το porpoising είναι πολύ έντονο. Υπάρχει όμως η λύση, να αυξήσεις το ύψος του μονοθεσίου από το έδαφος. Όμως μετά θα πηγαίνεις πολύ αργά και κανένας δεν θέλει να είναι αργός», ανέφερε στο πλαίσιο του GP Καναδά.

Check this out the porpoising, Jordan. Anyone calling Lewis Hamilton out for complaining or play acting don’t know anything. Had to do this for 2 hours. pic.twitter.com/NknwhMnyxF