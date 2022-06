Ο επικεφαλής της Red Bull Racing στην F1 αποδεικνύει πως έχει ακόμα εξαιρετικά αντανακλαστικά!

Όλοι ξέρετε τον Κρίστιαν Χόρνερ ως έναν επιτυχημένο επικεφαλής ομάδας, που έχει στο ενεργητικό του τέσσερις παγκόσμιους τίτλους στους κατασκευαστές (2010-2013 και πέντε στους οδηγούς (2010-2013, 2021).

Πολλοί ίσως γνωρίζετε πως όταν ανέλαβε τα ηνία της νεοσύστατης Red Bull Racing, τον Ιανουάριο του 2005, έγινε ο νεότερος που βρέθηκε ποτέ σε αυτό το ρόλο, ήταν μόλις 32 ετών!

Λιγότεροι μπορεί να θυμάστε πως πριν την μεγάλη πρόκληση της Formula 1, ήταν επιτυχημένος επικεφαλής ομάδας στην F3000, η οποία τότε ήταν η δεύτερη τη τάξει κατηγορία στο παγκόσμιο Motorsport. O λόγος για την Arden Motorsport.

Όμως αυτό που μάλλον ελάχιστοι ξέρετε, είναι πως αρχικά είχε ρόλο… οδηγού-ιδιοκτήτη. Κάτι αντίστοιχο του ποδοσφαιρικού παίκτης-πρόεδρος. Και πως μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως είχε ταβάνι στις αγωνιστικές του ικανότητες, είχε σημειώσει μία έκτη θέση στην πίστα της Χερέθ ντε λα Φροντέρα, τη σεζόν του 1997.

Ήταν λοιπόν ανέκαθεν γρήγορος. Το πόσο είναι σήμερα, στα 48 του, αποδεικνύεται στο παρακάτω video. Είναι βλέπετε παράδοση, μετά το τέλος των Grand Prix, οι ομάδες που επικρατούν να βγάζουν… ομαδικές φωτογραφίες στο pit lane. Μόνο που τον τελευταίο καιρό, στο στρατόπεδο της Red Bull έχουν προσθέσει το στοιχείο του… μπουγέλου.



