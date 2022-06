Ο Ολλανδός οδηγός δεν ήταν ευχαριστημένος καθώς για έναν ακόμα αγώνα δεν κατάφερε να κερδίσει την pole position.

Για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα, η Red Bull Racing δεν κατάφερε να κατακτήσει την pole position. Στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν αυτός που κατάφερε να επικρατήσει στη μάχη του Q3, με τους Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν να μην μπορούν να τον ξεπεράσουν. Ως αποτέλεσμα η αυστριακή ομάδα έμεινε με δύο poles στη φετινή χρονιά.

Μετά το τέλος του Q3, o πρωτοπόρος της βαθμολογίας αναφέρθηκε στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών στο Μπακού και δεν ήταν ευχαριστημένος με τη συνολική του επίδοση: «Η αρχή του τελευταίου μου γύρου ήταν πολύ καλή. Μετά όμως έχασα ρυθμό, έκανα μικρά λάθη, δεν ήταν ο ιδανικός γύροςς. Δυσκολεύτηκα αρκετά να βρω την ιδανική ισορροπία στο εμπρός και το πίσω μέρος στον ένα γρήγορο γύρο. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα ήθελα, αλλά ως ομάδα με το 2-3 έχουμε μία καλή ευκαιρία για αύριο».

P2 ➕ P3 for the Bulls on Saturday 👏 All to play for tomorrow 👊 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/uKEgwLTaOG