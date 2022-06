Το Grand Prix του Μπακού αποτελεί τον όγδοο γύρο του συναρπαστικού φετινού πρωταθλήματος της F1.

Η Formula 1 πατά ξανά γκάζι, με τον όγδοο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022, να αφορά μία ακόμα «ιδιαίτερη» αγωνιστική διαδρομή – αυτή του Μπακού.

Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν υποδέχεται ομάδες και οδηγούς, σε μία αγωνιστική διαδρομή πραγματικά μοναδική. Από τη μία πλευρά χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα του Μονακό αλλά από την άλλη, έχει σημαία όπου τα μονοθέσια αναπτύσσουν ταχύτητες επιπέδου Μόντσα!

Συνδυάζει γρήγορες ευθείες με μερικά πολύ στενά και τεχνικά κομμάτια - ειδικά γύρω από την διάσημη στροφή 9 στο κέντρο της παλιάς πόλης. Σε αντίθεση με τις μέγιστες κλίσεις στις πτέρυγες στον προηγούμενο αγώνα στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Μπακού οι ομάδες υιοθετούν μέσες κλίσεις στις αεροτομές. Αυτό ισορροπεί την απαίτηση για πρόσφυση στις αργές στροφές αλλά και την ανάγκη για υψηλή τελική ταχύτητα στις μεγάλες ευθείες ώστε να πραγματοποιούνται προσπεράσματα.





Μιλώντας για υψηλές ταχύτητες, το 2016, ο Βάλτερι Μπότας που τότε οδηγούσε για λογαριασμό της Williams, είχε αναπτύξει ταχύτητα της τάξης των 378 χιλιομέτρων/ώρα. Ένα ανεπίσημο ρεκόρ που κρατά έως σήμερα.

Ο καιρός μπορεί να είναι ζεστός, με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς Κελσίου και το σφιχτό σύμπλεγμα κτιρίων περιμετρικά της διαδρομής έχει ως αποτέλεσμα να εναλλάσσονται περιοχές με φως και σκιά. Ανάλογες διακυμάνσεις παρατηρούνται και στη θερμοκρασία οδοστρώματος σε όλο το γύρο.





Για τον αγώνα στην «Πόλη των Ανέμων», η Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: η C3 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση, και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι ακριβώς η ίδια επιλογή με πέρυσι για το Αζερμπαϊτζάν, μολονότι οι γόμες και οι σκελετοί έχουν αλλάξει πλήρως φέτος.

Ο διευθυντής motorsport της Pirelli, Μάριο Ίζολα, είπε σχετικά με τον επικείμενο αγώνα: «Μέχρι να μπει στο πρόγραμμα η Τζέντα, το Μπακού ήταν το ταχύτερο σιρκουί πόλης στο καλεντάρι. Όμως τα ενεργειακά φορτία της διαδρομής και οι απαιτήσεις είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Καμία στροφή δεν πιέζει ιδιαίτερα τα ελαστικά λόγω, πράγμα που συμβαίνει λόγω της μειωμένης τραχύτητας της ασφάλτου αλλά και των χαμηλών πλευρικών επιταχύνσεων. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε την ίδια επιλογή γομών με το Μονακό. Τούτων δοθέντων, οι υψηλές ταχύτητες στο Αζερμπαϊτζάν θέτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις στα ελαστικά. Το βασικό σημείο είναι η ελκτική πρόσφυση. Κομβικό για όλες τις ομάδες είναι να βρεθεί το ιδανικό ζύγισμα ανάμεσα στον εμπρός και στον πίσω άξονα: Τα εμπρός ελαστικά πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία για να παράγουν πρόσφυση παρά τις μεγάλες ευθείες στις οποίες “κρυώνουν”, ενώ τα πίσω ελαστικά δεν πρέπει να πιέζονται πολύ και κατ’ επέκταση να υπερθερμαίνονται στις εξόδους των στροφών. Η θερμοκρασία οδοστρώματος είναι ασταθής στο Μπακού, είναι μια διαδρομή ιδιαίτερη, με λίγες τεχνικές προκλήσεις».





Φωτογραφίες: Pirelli