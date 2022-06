Ο πρώην οδηγός της F1 άδραξε την ευκαιρία και άσκησε τη δική του κριτική προς την ιταλική ομάδα για τις επιλογές της στο Μονακό.

Μετά τη συνεχόμενα επικριτικά σχόλια προς τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o Ραλφ Σουμάχερ επέλεξε να αλλάξει... στόχο μετά τον αγώνα του Μονακό. Αφορμή ήταν η αποτυχία της Scuderia Ferrari να μετατρέψει το 1-2 των κατατακτήριων δοκιμών σε νίκη στον αγώνα, με τον Κάρλος Σάινθ να παίρνει τη δεύτερη θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε τέταρτος.

Στο blog του στο Skysports, ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota, θέλησε να αναφερθεί στην ιταλική ομάδα και την κακή της στρατηγική στον αγώνα του Πριγκιπάτου: «Ο αγώνας στο Μονακό κρίθηκε από το λάθος της Ferrari στα pit. Αποφάσισαν να χωρίσουν τη στρατηγική των δύο οδηγών τους ώστε να έχουν διαφορετική τακτική με τα ελαστικά. Αρχικά έβγαζε νόημα για τον Λεκλέρ, διότι ήταν πολύ γρήγορος. Το λάθος τους ήταν που αντέδρασαν πολύ αργά στο undercut του Πέρεζ. Ο Σάινθ ήθελε να αλλάξει κατευθείαν στα ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα. Ο Λεκλέρ έπρεπε να μείνει έξω παραπάνω. Το χάος που δημιουργήθηκε ήταν τέλειο για τη Red Bull και τον Πέρεζ. Το πρωτάθλημα γίνεται πολύ δύσκολο να το κατακτήσεις όταν κάνεις τέτοια λάθη».

Επιπλέον ο Γερμανός θέλησε να βρει τη ρίζα των προβλημάτων της Scuderia: «Βρίσκονται σε μία κατάσταση που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια, διεκδικώντας τον τίτλο. Για εμένα τα λάθη αυτά δείχνουν ένα πράγμα. Η Ferrari πρέπει να μάθει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις όταν μάχεται για τη νίκη».

Οι δύο τελευταίοι αγώνες έχουν φέρει μεγάλες ανατροπές στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Ο Μαξ Φερστάπεν πλέον είναι στην 1η θέση και έχει 9 βαθμούς διαφορά από τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ η Red Bull Racing προηγείται κατά 36 βαθμούς της Scuderia Ferrari.

2022's Red Bull vs Ferrari battle is incredible viewing 🍿



Sergio Perez did brilliantly to hold on for his first win of the season with Carlos Sainz close behind#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/G1uK7rfiLo