Ο Βρετανός και ο Γάλλος πρόσφεραν θέαμα σε μία συναρπαστική μονομαχία στο θρυλικό σιρκουί της F1.

Στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό, το προσπέρασμα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κι αυτό είναι κάτι που συνειδητοποίησε ο Λούις Χάμιλτον που ξόδεψε το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, πίσω από μία Alpine.

Πρώτα αυτή ήταν η A522 του Έστεμπαν Όκον, με τη μάχη των δύο να φτάνει στο όριο. Μετά το pit stop για να βάλει ενδιάμεσα ελαστικά, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βρέθηκε πίσω από το Γάλλο. Με φρέσκα και πιο κατάλληλα ελαστικά για τις συνθήκες που επικρατούσαν πλέον στην Κυανή Ακτή, ο 37χρονος πίεζε τον Όκον.

Μάλιστα, στο ξεκίνημα του γύρου 18 του έβδομου αγώνα της φετινής σεζόν, ο Χάμιλτον προσπάθησε να χωθεί στην εσωτερική της πρώτης στροφής του φημισμένου σιρκουί, Σεν Ντεβό, όμως ο αντίπαλός του δεν ενέδωσε. Κράτησε τη γραμμή του και οι δυο τους είχαν επαφή από την οποία ήταν αμφότεροι αρκετά τυχεροί που συνέχισαν τον αγώνα.

Δείτε την κόντρα τους στο παρακάτω video…

Ocon ⚔️ Hamilton



Fighting for every inch of that Monaco track! 📏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/QPN68Tzz5j