CEO Volkswagen: «Η Tesla τα πάει καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε» (vid)

Ο Χέρμπερτ Ντις αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στην… κόντρα του γερμανικού ομίλου με την εταιρεία του Ίλον Μασκ.

Η αγαπημένη ερώτηση των δημοσιογράφων προς τον Χέρμπερτ Ντις είναι πότε το Volkswagen Group θα ξεπεράσει σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων την Tesla. Η οικονομική συντάκτρια του CNN, Τζούλια Τσάτερλι, δεν αποτέλεσε εξαίρεση και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός έθεσε τη σχετική ερώτηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του γερμανικού ομίλου.

«Η κούρσα (σ.σ. με την Tesla) μπορεί να είναι οριακή. Πριν από 5 χρόνια είχαμε πει ότι θέλουμε να γίνουμε ηγέτης στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι το 2025. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η Tesla πηγαίνει τα πάει πάντως καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο κ. Ντις. «Προσελκύουμε αρκετούς νέους πελάτες που μέχρι τώρα δεν είχαν αγοράσει μία Porsche, ένα Audi ή ένα Volkswagen. Και το κάνουν τώρα λόγω των ηλεκτρικών μας μοντέλων».

Ο επικεφαλής του Ομίλου Volkswagen παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλη αναμονή στο χρόνο παράδοσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κάτι που ως γνωστόν οφείλεται στα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. «Το ίδιο ισχύει και με την Tesla», ανέφερε.

Πρόσφατα το Volkswagen Group ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει στο προσκήνιο την μάρκα Scout στις ΗΠΑ, αρχικά με δύο ηλεκτρικά μοντέλα, ένα pick up και ένα σκληροτράχηλο SUV.

🗨️ “We are committed to grow with EVs. We will revive an American brand and the reception of our products in America is really good”, said our CEO @Herbert_Diess to @jchatterleyCNN on @CNN.



He is convinced that all customers will sooner or later change to EVs.

🎥 More here: pic.twitter.com/S0xi1mhTQ3