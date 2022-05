O Ταϊλανδός έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτυχία του Μονεγάσκου της Scuderia Ferrari να μην ανέβει στο βάθρο στον εντός έδρας αγώνα του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν είναι και ο πιο τυχερός οδηγός στη Formula 1 όσον αφορά την παρουσία του στο Grand Prix Μονακό, καθώς μέχρι φέτος ποτέ στην καριέρα του δεν είχε τερματίσει αγώνα στο Πριγκιπάτο. Στον αγώνα της Κυριακής η εκκίνησε από την 1η θέση αλλά είδε την κακή στρατηγική και όχι μόνο να του στερούν μία θέση στο βάθρο.

Μπορεί η Ferrari να έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την αποτυχία του Λεκλέρ να κερδίσει, ωστόσο δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας που έπαιξε ρόλο. Στον 20ό γύρο κι ενώ ο Μονεγάσκος ήταν στην 3η θέση με τα ενδιάμεσα ελαστικά, ο Άλεξ Άλμπον της Williams βγήκε από τα pit με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Εκείνη την ώρα η διαφορά του Λεκλέρ από τον Φερστάπεν ήταν κάτι παραπάνω από 7 δευτερόλεπτα.

Ο Άλμπον παρά το γεγονός πως είδε συνεχόμενες μπλε σημαίες δεν άφησε τον Λεκλέρ να περάσει με αποτέλεσμα ο οδηγός της Ferrari να χάσει περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν καταστροφικό, μιας και όταν πέρασαν στα ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα, ο Φερστάπεν βγήκε στην πίστα ακριβώς μπροστά από τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ήταν έξαλλος με τον Άλμπον όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο και αν ο οδηγός της Williams δεν έχανε τα φρένα στη στροφή 1, ποιος ξέρει πότε θα τον περνούσε ο Λεκλέρ.

The lap where Charles was held up by Alex Albon…



This was just before his second pit stop, at a crucial point in the race.



I honestly have no idea what Albon was doing here… pic.twitter.com/DV8LYfCq7z