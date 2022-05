Ο έκτος αγώνας της F1 στο 2022 δεν ήταν ιδανικός για όσους θέλησαν να στοιχηματίσουν υπέρ του Σαρλ Λεκλέρ.

Για ακόμα μία φορά ο κόσμος της Formula 1 μάς προσέφερε δράση, θέαμα και ανατροπές. Στο Grand Prix Ισπανίας, ο Σαρλ Λεκλέρ προηγούνταν στον αγώνα με μεγάλη άνεση όταν και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 27ο γύρο. Η Scuderia Ferrari δεν έχει ανακοινώσει τι ακριβώς πήγε στραβά με τη μονάδα ισχύος του Μονεγάσκου και χρειάζεται εντατικός έλεγχος στο εργοστάσιο στο Μαρανέλο, ώστε να βρεθεί η αιτία.

Αρκετοί ήταν αυτοί που έχριζαν τον οδηγό της Ferrari φαβορί για τη νίκη, έπειτα και από την τέταρτη φετινή του pole position. Ένας από αυτούς ήταν ο διάσημος ράπερ, Ντρέικ. Ο Καναδός αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στοιχημάτισε 300 χιλιάδες δολάρια Καναδά, ή 221 χιλιάδες ευρώ, σε νίκη του Λεκλέρ στο Grand Prix Ισπανίας. Το γεγονός αυτό το δημοσίευσε στο story του στο Instagram.

Drake put $230K on Charles Leclerc to win the Spanish Grand Prix.



The curse strikes again 😤 pic.twitter.com/Xvh6lhvKEA