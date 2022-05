Τρία χρόνια μετά την απώλεια του σπουδαίου οδηγού της F1, η πρώην ομάδα του αποκάλυψε άγαλμά του που θα κοσμεί τις εγκαταστάσεις της.

Η συμπλήρωση τριών ετών από την απώλεια του Νίκι Λάουντα, φέρνει λύπη αλλά και αναμνήσεις στο μυαλό, από υπέροχες αγωνιστικές ιστορίες. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ένα από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία του σπορ αλλά παράλληλα, μία από τις πιο εμβληματικές του φιγούρες.

Η ικανότητά του εντός πίστας, τα ανεξίτηλα σημάδια από την πύρινη λαίλαπα που δεν κατάφερε να τον νικήσει σε εκείνο το τρομακτικό ατύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ το 1976, η ηγετική του παρουσία στα paddock τις δεκαετίες που ακολούθησαν με τελευταίο λιθαράκι στο οικοδόμημα το ρόλο που έπαιξε στην σαρωτική επιτυχία της Mercedes στην υβριδική εποχή της Formula 1, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνοδεύουν το μύθο του.

A tribute to a legend of F1 and of our team. We miss you, Niki. 🧡 pic.twitter.com/L8S6mA0yBi