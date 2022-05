Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις, η F1 ανακοίνωσε πως δεν βρέθηκε ο κατάλληλος αντικαταστάτης του GP Ρωσίας που ακυρώθηκε λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από λίγους μήνες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με την εισβολή της πρώτης στη δεύτερη, δημιούργησε τεράστιες επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη. Στο αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε την ακύρωση όχι μόνο του Grand Prix Ρωσίας, αλλά και του συμβολαίου του διοργανωτή με τη Formula 1. Επιπλέον η Haas έλυσε τη συνεργασία της με τον Νικίτα Μάζεπιν και τον τέως χορηγό της, UralKali.

Νωρίτερα μέσα στο 2022, η Formula 1 δια στόματος του CEO της, Στεφάνο Ντομενικάλι, είχε τονίσει πως ο αγώνας της Ρωσίας θα αντικατασταθεί, με αρκετές χώρες να είναι υποψήφιες για τη θέση. Το Grand Prix στο Σότσι ήταν προγραμματισμένο για τις 23-25 Σεπτεμβρίου και τώρα επισημοποιήθηκε πως το κενό αυτό δεν θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο σιρκουί. Το τελευταίο όπως φαίνεται Grand Prix Ρωσίας θα αφήσει ιστορία, μιας και ο Λιούις Χάμιλτον έγινε ο πρώτος οδηγός της Formula 1 που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό νικών.

Αυτό αφήνει ένα κενό της τάξεως των τριών εβδομάδων μεταξύ του Grand Prix Ιταλίας και του Grand Prix Σιγκαπούρης. Αρκετές χώρες θέλησαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να πάρουν τη θέση της Ρωσίας, ωστόσο η μεταφορά εξοπλισμού ήταν ένα πρόβλημα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. Επιπλέον η Formula 1 επιθυμεί να έχει εμπορικό κέρδος σε κάθε της δραστηριότητα, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν θα έκανε κάποια χάρη αναφορικά με το παράβολο διεξαγωγής του αγώνα.

Ως αποτέλεσμα το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει για ακόμα μία χρονιά 22 αγώνες στο σύνολο. Αυτό επηρεάζει και το budget cap των ομάδων, καθώς σύμφωνα με τη Συμφωνία Ομονοίας, για κάθε αγώνα πέραν των 21 στο καλεντάρι του σπορ, το όριο του budget cap θα αυξανόταν κατά 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

