Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της F1 βλέπει πολύ ζεστά τον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας το 2023 και προχωρά σε μία πρωτόγνωρη ενέργεια.

Η Formula 1 διευρύνει τους ορίζοντές της προς τις ΗΠΑ, καθώς από το 2023 θα έχει τρεις αγώνες εκεί. Φέτος είδαμε την προσθήκη του Μαϊάμι, το οποίο πλαισιώνει τον αγώνα στο Τέξας που πραγματοποιείται από το 2012. Η νέα προσθήκη είναι ο αγώνας στο Λας Βέγκας, με το σπορ να επιστρέφει στην πόλη έπειτα από 41 ολόκληρα χρόνια.

O χρόνος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και οι δομές της πίστας πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε όλα να είναι έτοιμα για το Grand Prix σε 18 μήνες. Ως μέρος της προετοιμασίας, η κάτοχος των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1, Liberty Media, ήρθε σε συμφωνία για αγορά 39 στρεμμάτων ανατολικά της λεωφόρου «The Strip», όπου βρίσκονται τα διασημότερα καζίνο της πόλης. Στην περιοχή αυτή, αναμένεται να κατασκευαστούν μόνιμα κτήρια που θα φιλοξενούν τα paddock και τα γκαράζ των ομάδων. Το κόστος αγοράς αυτής της έκτασης αναμένεται να φτάσει στα 228 εκατομμύρια ευρώ.

Ο CEO της Liberty Media, Γκρεγκ Μαφέι, μιλώντας με αναλυτές της Wall Street, ανέφερε: «Η Liberty Media συμφώνησε να αγοράσει 39 στρέμματα ανατολικά του The Strip. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τετράμηνο του 2022. Η τιμή αγοράς ανήλθε στα 240 εκατομμύρια δολάρια και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Formula 1 Group. Δεν έχουμε κάποια άλλη οικονομικής φύσης δραστηριότητα να ανακοινώσουμε ακόμα».

Η Formula 1 έχει αναλάβει η ίδια τη διοργάνωση του Grand Prix στο Λας Βέγκας, κάτι που σημαίνει πως θα λάβει όλα τα έσοδα του αγώνα από χορηγούς και τα εισιτήρια. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας που θα διεξάγει το σπορ δίχως τη συμβολή κάποιου διοργανωτή που καταβάλλει παράβολο ώστε η εκάστοτε πίστα να βρίσκεται στο καλεντάρι του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ.

