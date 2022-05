Ατύχημα που κόβει την ανάσα στο Super GT (vid)

Ο αγώνας των 450 χιλιομέτρων του Φούτζι στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Super GT, είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα.

Από ένα συγκλονιστικό αλλά ευτυχώς δίχως συνέπειες ατύχημα σημαδεύτηκε ο δεύτερος γύρος της σεζόν για το Super GT, που έγινε στην πίστα του Φούτζι στην Ιαπωνία.



Στον 59ο γύρο του αγώνα των 450 χιλιομέτρων, είχαμε κόκκινη σημαία, έπειτα από ένα πολύ σφοδρό ατύχημα. Πρωταγωνιστές ήταν οι Γιούχι Σεκιγκούτσι (Toyota), Μιτσουνόρι Τακαμπόσι (Nissan) και Ριτόμο Μιγιάτα (Toyota).

Οι τρεις οδηγοί μάχονταν για την πρωτοπορία του αγώνα, με τη μεταξύ τους μάχη να είναι ιδιαίτερα συναρπαστική και εντυπωσιακή. Όμως ολοκληρώνοντας τον 58ο γύρο, ο Σεκιγκούτσι έχοντας πολύ κοντά πίσω του τους αντιπάλους του, έκανε μία πολύ απότομη κίνηση να αποφύγει ένα GT300 που κινούνταν πολύ αργά στην πίστα. Το ίδιο έκαναν και οι Τακαμπόσι-Μιγιάτα, όμως ο οδηγός της Nissan δεν ήταν τόσο τυχερός.

Σε εκείνο το σημείο της πίστας, τα αγωνιστικά GT500 κινούνται με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 300 χλμ/ώρα, με τον Τακαμπόσι λόγω της ταχύτητας που είχε κατά την αλλαγή κατεύθυνσης να χάνει τον έλεγχο του Nissan Z GT500. Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με πολύ άσχημο τρόπο στις μπαριέρες, με το αγωνιστικό του να διαλύεται. Με το που διεκόπη ο αγώνας, ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον Ιάπωνα οδηγό στο ιατρικό κέντρο. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο αλλά οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το πολύ τρομακτικό ατύχημα στον αγώνα 450 χιλιομέτρων του Super GT στο Φούτζι...

Huge crash in #SuperGT today. I hope driver is OK. pic.twitter.com/aLg34lZfRw