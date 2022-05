Ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι αθλητές στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να περνάνε δύσκολες στιγμές, όμως ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν δίνει κίνητρο σε όλους.

Λίγες ημέρες πριν από τον παρθενικό αγώνα της Formula 1 στο Μαϊάμι, η Mercedes-AMG θέλησε να φέρει πιο κοντά στους οπαδούς του σπορ. Η πρωταθλήτρια ομάδα των τελευταίων 8 ετών είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μία από τις αγαπημένες της πλατφόρμες είναι αυτή του TikTok. Μάλιστα για το 2021 απέμεινε και το ανάλογο βραβείο στον τέως οδηγό της, Βάλτερι Μπότας.

Τώρα, η γερμανική ομάδα έβαλε τον Λιούις Χάμιλτον στο τραπέζι και κάλεσε τους εκατομμύρια ακόλουθούς της να στείλουν ερωτήσεις προς τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση ήταν για το πώς αντιμετωπίζει τις στιγμές που η ψυχολογία του είναι αρκετά «πεσμένη».

Ο Χάμιλτον δεν δίστασε να απαντήσει και είπε: «Το να έχεις συνεχώς θετική ενέργεια δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι έχουμε δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν μέθοδοι όπου μπορείς να ξεφύγεις από τις αρνητικές σκέψεις. Μία για εμένα είναι να αθλούμαι. Αν έχω μία δύσκολη ημέρα, βγαίνω έξω για τρέξιμο, για να πιέσω τον εαυτό μου, το σώμα μου και μετά νιώθω καλά μαζί με μία κούπα καφέ. Επίσης επισκέπτομαι πολύ και το γυμναστήριο. Πριν από λίγες ημέρες δεν ήμουν πολύ καλά και πέρασα όλο μου το χρόνο στο γυμναστήριο κι έπειτα ένιωσα πολύ καλά. Επίσης με βοηθάει όταν είμαι με την οικογένειά μου».

Όμως ο Βρετανός δεν έμεινε εκεί. Αποκάλυψε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις καθημερινές του δυσκολίες: «Μερικές φορές κάθομαι και γράφω τι ακριβώς με κάνει να νιώθω αρνητικά, να βρω ακριβώς την αιτία που το προκαλεί αυτό. Μετά κάθομαι και γράφω για πράγματα που αγαπώ, πράγματα που με κάνουν να νιώθω χαρούμενος, κάποια άλλα που έχω και τι θα ήθελα να κάνω για να νιώσω καλά. Έτσι προσπαθώ να λειτουργώ. Όλοι πρέπει να θυμόμαστε πως όσο άσχημα κι αν νιώθουμε, πάντα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ».

Επιπλέον σε ερώτηση διαφορετικού κλίματος, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε για την πρόοδο του teammate του, Τζορτζ Ράσελ, όταν επιχείρησε πριν από λίγες εβδομάδες να του μάθει να σερφάρει: «Πρώτα απ’όλα το σερφ είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ απαιτητικό και διασκεδαστικό. Ο Τζορτζ δεν το είχε κάνει ποτέ του, ήταν φοβερός, ήθελε πολύ να μάθει. Αμέσως βρήκε την ισορροπία του και ξεκίνησε με τα μικρά κύματα στην αρχή. Μετά ήθελε να πάει κατευθείαν στα μεγάλα κύματα και μου θύμισε εμένα όταν μάθαινα κι εγώ το ίδιο. Αλλά έκανε φοβερή δουλειά».

Next up: getting @GeorgeRussell63 to skydive pic.twitter.com/yQHJ0HxsyZ