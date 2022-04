Ο Μιτς Έβανς χάρισε στη Jaguar τη νίκη στον τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula E.

Την πρώτη φετινή χάρισε στη Jaguar TCS Racing ο Μιτς Έβανς, θριαμβεύοντας στον πρώτο από τους δύο αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula E στους δρόμους της Ρώμης.

Η «αιώνια» πόλη αποτελεί το πεδίο μάχης για τον τέταρτο και το πέμπτο γύρο του θεσμού με τα ηλεκτρικά μονοθέσια και το… πρώτο σκέλος, αποδείχθηκε συναρπαστικό. Πως όχι άλλωστε, από τη στιγμή που ο νικητής είχε εκκινήσει μόλις ένατος!





Στην pole position βρισκόταν ο Στόφελ Βαντούρν της Mercedes-EQ και διατήρησε τα ηνία όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, με τον Ρόμπιν Φράινς της Envision Racing να τον καταδιώκει στο μήκους 3,385 χιλιομέτρων και 19 στροφών σιρκουί πόλης «Cittadino dell'EUR».

Ήταν επεισοδιακό το ξεκίνημα, με τον Όλιβερ Ρόουλαντ της Mahinda Racing να χτυπά τις μπαριέρες στη στροφή 7 και τον Μαξ Γκίνθερ της Nissan e.dams σε εκείνες της στροφής 11, προκαλώντας την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα. Στη Formula E, το safety car είναι μία Porsche Taycan.





Όταν άρχισε πάλι η δράση, ο Φρινς ασκούσε ασφυκτική πίεση στον Βαντούρν, τον οποίο τελικά πέρασε στη στροφή 4 με 29 λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο. Ο Βέλγος απάντησε και οι δυο τους ενεπλάκησαν σε μάχη που κράτησε αρκετούς γύρους.

Κι όσο μονομαχούσαν, ο Έβανς κέρδιζε έδαφος, είχε φτάσει πίσω τους και χρησιμοποιώντας έντεχνα το Attack Mode, πέρασε και τους δύο χαρίζοντας στη Jaguar την πρώτη φετινή νίκη της.

. @mitchevans_ wins again in Rome 🇮🇹⚡️ What an incredible fight through the field from the @JaguarRacing driver! 🇮🇹 2022 #RomeEPrix pic.twitter.com/3o0r7txveW

Πίσω του έγινε χαμός στο φινάλε, με τους Φρινς και Φαντούρν να κερδίζουν τελικά μία θέση στο βάθρο.

Αναλυτικά η κατάταξη:





Δείτε τα highlights του αγώνα, στο video που ακολουθεί…

Your 60 SECOND HIGHLIGHTS for Round 4 have arrived ⚡️



What an action-packed race! We can't wait to do it all again tomorrow 😉



🇮🇹 2022 #RomeEPrix