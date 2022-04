Ο Χόρχε Μαρτίν πήρε την pole position στο Όστιν με την Ducati να κυριαρχεί απόλυτα.

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του GP ΗΠΑ στην πίστα του Όστν, καθώς παρότι χρειάστηκε να περάσει από τη δοκιμασία του Q1 κατάφερε να πάρει τη 2η φετινή του pole position. Ήταν μια ιστορική ημέρα για την Ducati που είδε αναβάτες της να καταλαμβάνουν και τις πέντε πρώτες θέσεις στην εκκίνηση, με τους Τζακ Μίλερ και Πέκο Μπανάια στην πρώτη σειρά και τους Ζαρκό και Μπαστιανίνι λίγο πιο πίσω. Στην 6η θέση ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha.

Τι έγινε στο Q1

Με το ξεκίνημα της διαδικασίας όλοι οι αναβάτες βγήκαν αμέσως στην πίστα. Αρκετοί πολύ γρήγοροι συνδυασμοί έτρεχαν σε αυτό το πρώτο μέρος των κατατακτήριων και ο ανταγωνισμός για τις δύο θέσεις του Q2 αναμενόταν πολύ έντονος. Οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες μαζί με τους Αλρξ Ρινς και Χόρχε Μαρτίν ήταν τα φαβορί. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών ο Μαρτίν και ο Ρινς ήταν οι πιο γρήγοροι και ανέβηκαν στις δύο πρώτες θέσεις.

Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών τα πράγματα δεν άλλαξαν πολύ, καθώς μετά την πτώση του Αλέιξ Εσπαργκαρό κανείς δεν κατάφερε να απειλήσει τους Χόρχε Μαρτίν και Άλεξ Ρινς, που εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Q2.

Τι έγινε στο Q2

Το ενδιαφέρον της ημέρας κορυφώθηκε όταν άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pit lane και οι μοτοσικλέτες άρχισαν να γεμίζουν την πίστα, για το δεύτερο και πιο κρίσιμο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών. Στο ξεκίνημα ξεχώρισαν οι Ducati, με τους Μίλερ. Μπανάια και Μαρτίν να ανεβαίνουν στις τρεις πρώτες θέσεις. Οι ελπίδες του Κουαρταραρό δέχτηκαν ένα σοβαρό πλήγμα, ότα σημείωσε πτώση μετά τον πρώτο γύρο του και έμεινε πολύ πίσω.

Το υπόλοιπο της διαδικασίας εξελίχθηκε σε υπόθεση της Ducati. Ένας εκπληκτικός Χόρχε Μαρτίν πήρε την pole position, μόλις τρία χιλιοστά μπροστά από τον Τζακ Μίλερ, με τον Πέκο Μπανάια να συμπληρώνει την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Άλλες δύο Ducati ακολούθησαν στην 4η και 5η θέση, με τους Ζαρκό και Μπαστιανίνι. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε τελικά την 6η θέση. Ακολούθησαν οι Ρινς, Μιρ, Μάρκεθ, Νακαγκάμι, Μαρίνι και Πολ Εσπαργκαρό.

O αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ. ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1