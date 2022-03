Το MotoGP κάνει βόλτα στους δρόμους της Τζακάρτα (vid)

Λίγο πριν από τον αγώνα της Ινδονησίας, οι αναβάτες του MotoGP βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Εν όψει του πρώτου αγώνα MotoGP στην Ινδονησία από το 1997, μια ειδική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας Τζακάρτα το απόγευμα της Τετάρτης. 20 αναβάτες από τις κατηγορίες MotoGP, Moto2, Moto3 και Asia Talent Cup, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dorna Sports Καρμέλο Εθπελέτα ήταν παρόντες για τη διαδρομή των 4 χιλιομέτρων.

Ο Πρόεδρος της χώρας Τζοκόβι σήμανε την έναρξη της παρέλασης κυματίζοντας μια καρό σημαία, με ντόπιους αναβάτες από τα κλαμπ των Honda, Suzuki, Ducati και Yamaha να συμμετέχουν επίσης στο γκρουπ των αναβατών που διέσχισαν την κεντρική Τζακάρτα από το Merdeka Palace μέχρι το Kempinski Hotel.

Ανάμεσα στους πολλούς αναβάτες του MotoGP, που οδηγούσαν μοτοσικλέτες δρόμου βαμμένες στα χρώματα των αγωνιστικών ομάδων, βρίσκονταν οι Μαρκ Μαρκέθ, Πολ Εσπαργκαρό, Τζοάν Μιρ, Αλεξ Ρινς, Πέκο Μπανάια, Τζακ Μίλερ, Χόρχε Μαρτίν, Αντρέα Ντοβιτσόζο και Ενέα Μπαστιανίνι. Όλοι τους μίλησαν για τη σημασία ενός grand prix στην Ινδονησία, με τον Μαρκ Μαρκέθ να τονίζει: «Ο κόσμος εδώ αξίζει ένα GP και θα έχει ένα GP! Θα αγωνιστούμε αυτό το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό στην Ινδονησία και θα είναι ένα μεγάλο γεγονός για τη χώρα και για το MotoGP».

