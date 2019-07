Κριστιάνο Ρονάλντο: To brand name που ταράζει το ποδόσφαιρο

Τέτοιες μέρες – και λίγο νωρίτερα – το καλοκαίρι του 2018, ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε στη Γιουβέντους, αποφασίζοντας γι' ακόμα μια φορά στην καριέρα του ν' ανοίξει έναν νέο κύκλο. Σε ένα νέο πρωτάθλημα. Σε μια νέα χώρα. Με νέα δεδομένα. Και ν' αποδείξει την αξία του κι εκεί.

Ο CR7 μετακόμισε στο Τορίνι για τη χάρη της... «Γηραιάς Κυρίας» και όλοι τον υποδέχθηκαν ως τον Μεσσία που θα κατάφερνε να οδηγήσει την ομάδα στο κάτι παραπάνω στο Champions League.

Και μπορεί στην πρώτη του χρονιά να έμεινε πάλι όνειρο η διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, όμως, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε πραγματικό ντόρο με τη μεταγραφή του, ταρακουνώντας τα λιμνάζοντα νερά όχι μονάχα στον οργανισμό της Γιουβέντους, αλλά και σε ολόκληρη την ιταλική Λίγκα...

Το ημερολόγιο έγραφε 10 Ιουλίου του 2018, όταν η Γιουβέντους ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έπειτα από εννέα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, αμέτρητα ρεκόρ, πολλούς τίτλους, τρία διαδοχικά Champions League με τα οποία έφτασε στα πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια στην καριέρα του, ο ένας εκ των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών σε ολόκληρο τον κόσμο, έβαλε τα ασπρόμαυρα και έκανε το Juventus Stadium να φωνάξει δυνατά SIUUUUUUU....

Θέλετε να μάθετε τι αντίκτυπο προκάλεσε ο Κριστιάνο στους followers των «μπιανκονέρι» στα social media, απ' όλο τον κόσμο; Το Instagram της ομάδας αυξήθηκε κατά 900.000 ακόλουθους εκείνες τις πρώτες ώρες από την ανακοίνωση του CR7. Το Twitter έφτασε στο +100.000, ενώ η σελίδα του συλλόγου στο Facebook πήρε 400.000 περισσότερα Likes απ' όσα είχε μέχρι και εκείνη τη στιγμή.

Η απόλυτη παράνοια για τον Πορτογάλο που έχει γράψει ασύγκριτη ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεχίζει με όρεξη και δυνατότητες... έφηβου. Δεν σταματάει να γυμνάζεται, να προπονείται σκληρά, να βάζει στόχους, να παραμένει ανήσυχος για όσα θέλει να πετύχει στα χρόνια που του απομένουν στο ποδόσφαιρο. Αυτομάτως, εμφανίζεται έτοιμος συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, ακόμα μέχρι να κλείσει και την 4η δεκαετία της ζωής του!

Λίγες μέρες πριν από την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κριστιάνο, η τιμή της μετοχής της Γιουβέντους βρισκόταν στο 0,66 ευρώ και η γενικότερη αξία του συλλόγου ανερχόταν στα 665 εκατομμύρια. Κρατηθείτε καλά γιατί αυτά τα ποσά διπλασιάστηκαν μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου του 2018. Ενάμιση μήνα μετά την υπογραφή του ποδοσφαιριστή και τη ... νέα εποχή στην οποία έδειχνε πως μπαίνει η Γιουβέντους με την απόκτηση του σούπερ σταρ, η τιμή της μετοχής ανήλθε στο 1,19 ευρώ και η αξία του κλαμπ στα 1,196 δισεκατομμύρια! Αυτοί οι αριθμοί διαφοροποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στη 2α Ιουλίου και την 28η Αυγούστου!

Και το ... Cristiano Ronaldo Effect έχει μεγάλη συνέχεια, πέρα από την ήδη γνωστή που σημειώθηκε στο αγωνιστικό σκέλος, τα επιτεύγματα της ομάδας, τις προσωπικές διακρίσεις του παίκτη και τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη απόλυτα επιτυχημένη αγωνιστική περίοδος του Πορτογάλου στο Τορίνο.

Από τέτοιες συζητήσεις και αναλύσεις για τον αντίκτυπο ενός τεράστιου Brand Name, όπως καλώς ή κακώς είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο εν έτει 2019, το θέμα των εσόδων και των κερδών από το deal που γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν μπορεί να λείψει. Όσο η Premier League είναι απόλυτα κυρίαρχη σε αυτό το κομμάτι με τους 20 συλλόγους του κορυφαίου πρωταθλήματος να πλουτίζουν απ' όσα λαμβάνουν από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων τους, η Serie A έκανε τη δική της τίμια προσπάθεια. Και το χρωστάει στον CR7. Οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου αντίκρισαν αύξηση της τάξεως του 30% στα συμφωνηθέντα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της Λίγκας για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Και επειδή ένα 90λεπτο κάθε εβδομάδα δεν ήταν αρκετό για τους οπαδούς της Γιουβέντους ώστε ν' απολαμβάνουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σημείωσε απίστευτη αύξηση και το κομμάτι των εγγραφών στο επίσημο κανάλι του συλλόγου στο Youtube. Προκειμένου ο κόσμος να βλέπει βίντεο, στιγμιότυπα, συνεντεύξεις, viral από τις προπονήσεις και φυσικά συνεντεύξεις του Πορτογάλου σούπερ σταρ, τα μέλη στο κανάλι των «μπιανκονέρι» ανήλθαν από τα 2,7 εκατομμύρια, στους 9,1 subscribers!

Και φυσικά, έχει και συνέχεια η... τρέλα στην οποία έζησε για την περασμένη σεζόν η Γιουβέντους και ο κόσμος της για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το κομμάτι που διέθετε η ομάδα για τους κατόχους διαρκείας έφτασε στο όριο μέσα σε... ελάχιστες ώρες! Όταν πλέον το θέμα της μεταγραφής παρουσιαζόταν τελειωμένο, οι οπαδοί που ήθελαν να έχουν μόνιμα μια θέση καπαρωμένη για τα εντός έδρας ματς της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, έκαναν τα κουμάντα τους και έσπευσαν ν' αγοράσουν κάρτα διαρκείας. Προκειμένου οι «μπιανκονέρι» να μεριμνήσουν και για το δικό τους κέρδος ενόψει των υποχρεώσεων που θα προέκυπταν μέσα στην ποδοσφαιρική χρονιά, υπήρξε αύξηση μέχρι και 37% στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Και παρ' όλα αυτά έγινε sold out σε ελάχιστες ώρες, ειδικά μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Κριστιάνο!

