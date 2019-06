Καουάι, απέναντι στους παραχαράκτες! (vid)

Ο άνθρωπος με το όνομα πολεμική κραυγή, αυτός που δεν βρήκε λεωφόρους δόξας, αλλά τις έφτιαξε, αυτός με το περίεργο όνομα να προφέρεις, αυτός που πέρασε τα σύνορα, αυτός που κάνει τα πάντα για την ομάδα του, αυτός που είναι στην πρώτη γραμμή και μερικές φορές μένει μόνος απέναντι στον “εχθρό”, αυτός που δεν έχει αποκρουστικά μούσια, αυτός που έδωσε ένα μάθημα στον Αντετοκούμπο, αυτός που δεν είναι ΛεΜπρον, Ντουράντ, Κάρι, αυτός που ανακάλυψε τα πιο απομακρυσμένα σύννεφα στον παγωμένο ήλιο του Τορόντο και συνέχισε από κει που σταμάτησε ο “Air Canada”, o Βινς Κάρτερ, αυτός που ό,τι κι αν γίνει είναι ο καλύτερος παίκτης της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ: ο Καουάι Λέοναρντ.

Οι Ράπτορς στους τελικούς -πρώτη φορά στην ιστορία τους-, στην ελίτ, πια, και το οφείλουν στον Λέοναρντ! Κι αν έχετε αντιρρήσεις για τη δόξα και την τιμή προς το πρόσωπο του, σκεφτείτε τον απαράβατο κανόνα του επαγγελματικού μπάσκετ, που λέει πως το μεγαλείο σφυρηλατείται στα πλέι οφ. Πρώτη ύλη των ονείρων η εκτός ορίων σκέψη. Ο ανθρώπινος μόχθος τους δίνει σχήμα και η θέληση τα συμβολοποιεί, τα κάνει αληθινά. Αν ψάχνετε, λοιπόν, απάντηση στους κιβδηλοποιούς, ο Καουάι Λέοναρντ είναι αυτή.

Αληθινός ως το τέλος

Προς τι τα βαρύγδουπα λόγια και η εκτός ορίων προσέγγιση σε κάτι συνηθισμένο και επαναλαμβανόμενο; Μα, η υπέρβαση του συνηθισμένου! Ειλικρινά, ποιος περίμενε ότι όχι μόνο θα έμπαινε ανάμεσα σε δυσθεώρητα ονόματα (ΛεΜπρον, Αντετοκούμπο, Χάρντεν, Ντουράντ, Κάρι) αλλά και ότι θα τα ισοπέδωνε; Κανείς εκτός Τορόντο... Οι “σίγουροι” της φετινής σεζόν χωρίς να το επιδιώξουν (;) έγιναν παραχαράκτες της πορείας του. Στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού είναι αναπόφευκτο. Φτάνεις σε ένα σημείο που δεν ελέγχεις την εικόνα σου και οι προσδοκίες των άλλων για σένα βαραίνουν περισσότερο. Υπό αυτό το πρίσμα οι ανταγωνιστές του Λέοναρντ θεωρούνται κίβδηλοι, αφού δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αυτό που εμμέσως αποδέχθηκαν, την υπέρβαση που οδηγεί στο μεγαλείο. Άθελα τους παραχάραξαν την πορεία τους. Η τελική αποτίμηση τους εκθέτει σε μια εικόνα που δεν απέχει -για ορισμένους- απ' αυτό που είχαν “υποσχεθεί”, όμως σίγουρα δεν είναι αυτό που φίλοι και αντίπαλοι ανέμεναν. Ο ΛεΜπρον για παράδειγμα, δεν πλησίασε καν στα όσα περίμεναν ειδικοί και μη στο Λος Άντζελες με τους Λέικερς. Ασχολείται πάρα πολύ με την εκτός γηπέδου εικόνα του, πώς θα “πουλήσει” τον εαυτό του ως τον καλύτερο όλων των εποχών, ενώ ο Λεόναρντ μένει πιστός στο παιχνίδι και δικαιώνεται. Ο Αντετοκούμπο, παίκτης με απεριόριστες δυνατότητες, μοναδική περίπτωση αθλητή, όμως έχει ακόμα δρόμο να διανύσει και οι δυνάμεις του είχαν όριο και όχι αυτό που πίστευαν κάποιοι (πρωτάθλημα). Ο Χάρντεν έδειξε ότι μπορεί να βάλει πολλούς πόντους, πάρα πολλούς, με κάθε τρόπο, με βήματα, χωρίς βήματα. Και 30 και 40 και 50... Όσοι περίμεναν όμως ότι οι Ρόκετς θα διεκδικήσουν πρωτάθλημα διαψεύστηκαν. Ο Ντουράντ... Εντάξει ο τραυματισμός δεν είναι κάτι που προβλέπεις, όμως είναι κάτι που ανατρέπει τα προσδοκώμενα. Επιπλέον, φαίνεται σαν να ψάχνει τη θέση του στους Ουόριορς, μια και η σκιά του Κάρι είναι πολύ βαριά για να ξεφύγει.

Ο “KD” ατομικά είναι καλύτερος, εντούτοις όσα έχει κάνει με τους Ουόριορς, τα έχει κάνει με τη λιγότερη δυνατή πίεση, παρέα με άλλους σούπερ σταρ. Όταν πάρει στις πλάτες του μια ομάδα, μια πόλη, ίσως μπορέσει να σταθεί δίπλα του. Ο Λέοναρντ, λοιπόν, είναι ο μόνος που πέτυχε αυτό που όλοι περίμεναν απ' αυτόν: να κάνεις τους Ράπτορς διεκδικητές τίτλου. Αληθινός από την αρχή ως το φινάλε, κι ας μην πάρει το πολυπόθητο δαχτυλίδι με την κόκκινη φανέλα.

Σούπερ σταρ (μοναδικός στους Ράπτορς)

Ο Λεόναρντ ήταν και τυχερός. Το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σε μικρές αγορές (Σαν Αντόνιο, Τορόντο) λειτούργησε υπέρ του, η πίεση ήταν διαχειρίσιμη και προφανώς δεν υπήρξαν αποπροσανατολιστικοί παράγοντες. Η ηρεμία του Τορόντο και η απόσταση από το θέαμα βοηθούν στην αποφόρτιση και τη συγκέντρωση, στην προσήλωση στον στόχο... Προσθέστε ότι η ευχή και κατάρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι το ίδιο έντονη όπως στο Λος Άντζελες ή τη Νέα Υόρκη, ενώ ο περσινός τραυματισμός (δεξί τετρακέφαλο) τον άφησε εκτός δημόσιας συζήτησης για τον “καλύτερο παίκτη” φέτος, πράγμα που του βγήκε σε καλό τελικά. Όλα αυτά τον άφησαν απερίσπαστο να προσπαθήσει να αποδείξει την αλήθεια του. Και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Λέοναρντ, σε μια εποχή που οι “σούπερ ομάδες” κυριαρχούν, στην ουσία είναι μόνος του. Προβάλλετε στο σήμερα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς του 2001 και θα χετε την εξήγηση της μοναξιάς του. Ο μοναδικός σούπερ σταρ των Καναδών στην ιδιωτική οδό του μεγάλου ψέματος ή της μεγάλης αλήθειας. Τα έργα του 28χρονου φόργουορντ επαληθεύουν το δεύτερο και λένε πως στα δύσκολα, ο Λέοναρντ ήταν εκεί και ήταν καλύτερος απ' όλους. Καλύτερος από τον Αντετοκούμπο, καλύτερος από το Χάρντεν... Και από τον Στεφ Κάρι; Ο Κάρι κάνει πράγματα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Σουτάρει από παντού και συνήθως είναι εύστοχος, όταν έχει την μπάλα μπορεί να κάνει απίθανα πράγματα, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια των ψηλών για να βρει τον χώρο και τον χρόνο να κάνει τα... μαγικά του. Αντίθετα, ο Λέοναρντ απλά παίρνει την μπάλα και σκοράρει, καρφώνει και παίζει άμυνα στον καλύτερο παίκτη του αντιπάλου. Εάν μετά απ' όλα αυτά δεν έχετε πειστεί ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ για φέτος, τότε αφήστε την αλήθεια του Λέοναρντ να γκρεμίζει τους κιβδηλοποιούς.

Πηγή

- “Not KD, not LeBron: Kawhi Leonard is the best player on the planet” [Jesse Washington, theundefeated.com]