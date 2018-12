Τα «μυστικά» για το τέλειο μακιγιάζ των ρεβεγιόν! (pics)

Make up: τοποθετούμε ένα καλυπτικό foundation σε όλη την επιφάνεια του προσώπου ( εξαιρώντας την περιοχή γύρω από τα μάτια, όπου θα χρησιμοποιήσεις το κατάλληλο concealer 1 ή 2 τόνους πιο ανοικτό από το χρώμα του foundation). Εάν το make up που ήδη έχεις δεν είναι τόσο καλυπτικό ανακάτεψε μια ποσότητα make up μαζί με διάφανη πούδρα και ξεκίνα την εφαρμογή.