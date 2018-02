Σαν τον "Σπαντ" Ουέμπ, κανείς! (vids & pic)

To 1986, στο All Star Game του Ντάλας, ο ύψους 1.70μ. γκαρντ των Ατλάντα Χοκς, κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων και τον παντοτινό θαυμασμό μας. To Weekend γράφει για τη στιγμή που πέρασε στην ιστορία!