Οι «επαναστάτες» Magic De Spell κι η Κατερίνα Γώγου (vids, poll)

Oι Magic De Spell δεν είναι μία ακόμα ελληνική ροκ μπάντα. Είναι ένα σχήμα που έκανε και συνεχίζει να κάνει ακόμα και σήμερα την διαφορά, καθώς παραμένει στα μουσικά δρώμενα και το οποίο ξεκίνησε με αγγλικό στίχο. Δημιουργήθηκαν το 1980 από τους Θοδωρή Βλαχάκη (drums), Γιώργο Σκαρλάτο (μπάσο) και Αλέξη Κυριακάκη (φωνή). Το 1981 κυκλοφόρησαν το EP Nighmare στην εταιρεία Happening. Ακολούθησε η συλλογή ελληνικών συγκροτημάτων Happening 82 όπου συμμετείχαν με δύο τραγούδια (End Of Nirvana και City Is Burning). Στην συνέχεια κυκλοφόρησαν τρία album (A Body In A Snare, Kiss The Mirror και Cpt Blind). Ξεκίνησαν ουσιαστικά ως αγγλόφωνο Punk - Rock συγκρότημα και μετά ο ήχος τους έγινε post punk με new wave στοιχεία και έπειτα συνέχισαν ως ένα ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα. Το 1991 κυκλοφορεί το διπλό album A Story (The Best And The Rest) που αποτελεί και το κλείσιμο της αγγλόφωνης περιόδου τους. Η ελληνόφωνη περίοδος του γκρουπ άρχισε το 1993 με το album Διακοπές στο Sarajevo, έχοντας πια αλλαγές στο σχήμα τους.

Τότε έγιναν ευρύτερα γνωστοί με τη διασκευή τους στο τραγούδι του Ζαμπέτα 'Ο Μαθητής' και στην συνέχεια, την εποχή του πολέμου στην Γιουγκοσλαβία, χάρη στο αντιπολεμικό τραγούδι τους Sarajevo (Φώναξε). Στο τέλος του 1995 κυκλοφόρησαν το δίσκο Νίψον Ανομήματα Μη Μόναν Όψιν. Το 1997 κυκλοφορεί το mini album Ο Φόβος Έχει Όνομα με νέο κιθαρίστα τον Άρη Ζαρακά, όπου περιέχεται η διασκευή της Mπαταρίας του Νικόλα Άσιμου. Το 1997 αποχωρεί ο Ηλίας Ασλάνογλου, τραγουδιστής του συγκροτήματος από το 1983.

Τον Ιούνιο του 1998 κυκλοφορεί το Τραμπάλα Στις Ταράτσες Ετοιμόρροπων Σπιτιών που περιέχει το Εμένα Οι Φίλοι Μου σε ποίηση της Κατερίνας Γώγου από το βιβλίο της 3 κλικ αριστερά, με τραγουδιστή πλέον του συγkροτήματος τον Κώστα Βούλγαρη. Οι De Spell είχαν σε μεγάλη εκτίμηση την Γώγου και ήθελαν με τον τρόπο αυτόν να αποτίσουν φόρο τιμής στην σπουδαία αυτή ποιήτρια, αγωνίστρια και καλλιτέχνιδα. Τον Μάρτιο του 2000 κυκλοφορούν νέο δίσκο με τίτλο Κόκκινο. Μελοποιούν το ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη Gala και διασκευάζουν το Βιετνάμ γιε γιε του Διονύση Σαββόπουλου. Το 2001 αποχωρεί ο Άρης Ζαρακάς που προσχωρεί στους Active Member. Τον Μάρτιο του 2005 φεύγει από την ζωή ο Τάσος Νισσόπουλος, κιθαρίστας του γκρουπ, σκορπώντας θλίψη σε όλους.

Στις 29 Ιουνίου 2005 γίνεται μεγάλη συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού για τα 25 χρόνια του συγκροτήματος ενώ μέσα στο 2005 κυκλοφορεί ο δίσκος του συγκροτήματος Ο Τελευταίος Επιζών. Το 2006 συνεχίζουν τις συναυλίες στην Ελλάδα μαζί με τους Tsopana Rave σε ένα πρωτόγνωρο σχήμα με δύο γκρουπ επί σκηνής, κάτι που θα έκαναν και το 2018 με τα Υπόγευμα Ρεύματα. Το 2009 κυκλοφορεί ο δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο ΟΚ Πατέρα και η συλλογή Τέρμα το διάλειμμα, που περιλαμβάνει δίσκους από την αγγλόφωνη και της ελληνόφωνη περίοδο του γκρουπ.

Το 2014 κυκλοφορεί ο νέος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο Πρόγονε πίθηκε εσύ τι λες; σε συνεργασία με το Γιάννη Παλαμίδα. Εκεί μελοποιούν το ποίημα Στο όνομα εκείνων (κατηγορητήριο) του αγωνιστή ποιητή από το Ελ Σαλβαδόρ Roque Dalton και διαμορφώνουν την ομάδα μουσικής δημιουργία 21st century darkness project. Στην ομάδα αυτή συμμετέχει ως μπασίστας και ο ηχολήπτης όλων των ελληνόφωνων δίσκων του συγκροτήματος Γιώργος Αρχοντάκης και ο κιθαρίστας Βαγγέλης Θεοδωράκης.

ΠΩΣ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ

Για το πως προέκυψε το όνομα τους έχουν δηλώσει ότι «το όνομά μας, προέρχεται από την διάσημη μάγισσα cartoon του Disney, που πάντα μας ενέπνεε! Στόχος ζωής γι αυτήν, να κλέψει την τυχερή δεκάρα του πλούσιου και τσιγκούνη Scrooge McDuck. Μαύρα ρούχα όπως κι εμείς και... με λίγη φαντασία, η δεκάρα, με την τρύπα στη μέση, θα μπορούσε να είναι cd ή βινύλιο! Μας ιντριγκάρουν τα ξόρκια, οι μάγισσες και οι ιπτάμενες σκούπες...».

Δισκογραφία

NIGHTMARE (1981)

A1. Sweating All Over

A2. Virgin Freedom

B. Poor Johnny's Lonely Blues

A BODY IN A SNARE (1983)

A1. Faces

A2. Nightmare

A3. Brainwash

A4. Religion Über Alles

B1. (And) The Burned Puppet

B2. Poor Johnny's Lonely Blues

B3. A Body In A Snare

B4. Crime

KISS THE MIRROR (1984)

A1. Confusion

A2. Run Fast

A3. A Story

A4. A Fen

A5. Valse

A6. Sweatin' All Over

B1. Desire

B2. Screenplay

B3. It Hurts

B4. Lilies

B5. Chains Of Love

CPT BLIND (1985)

A1. Degeneration

A2. Shy Eyes

A3. Dancing

A4. Motorcycle Boy

A5. C'Est

B1. My Wall

B2. Hang On To My Love

B3. Pearls

B4. Rain

B5. The Fall

A STORY - THE BEST AND THE REST (1991)

A1. A Story

A2. A Body In A Snare

A3. Poor Johnny's Lonely Blues

A4. Valse

A5. C'Est

A6. Screenplay

B1. Pearls

B2. (And The Burned) Puppet

B3. My Wall

B4. Faces

B5. Desire

C1. The Fall (Re - Remix)

C2. Brainwash (TV Line) (Demo)

C3. Thriller (Magica De Spell Soundtrack)

C4.Death (Live At Sofita, Christmas 1982)

D1. Root Out (Master Unreleased)

D2. Chains Of Love (Rehearsal In Studio)

D3. Motorcycle Boy (Demo)

D4. Religion Über Alles (Live At Aktio, Summer 1984)

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ SARAJEVO (1993)

A1. Ο Μαθητής

A2. Αγχολυτικά

A3. Sarajevo (Φώναξε)

A4. Διαφορετικός

A5. Τίποτα

B1. Ήρωες (Μέρος 1)

B2. Πές Ό,τι Θές

B3. Η Μηχανή Του Χρόνου

B4. Ελεύθερη Ζωή

B5. Ήρωες (Μέρος 2)

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ SARAJEVO (1993)

01. Ο Μαθητής

02. Αγχολυτικά

03. Sarajevo (Φώναξε)

04. Διαφορετικός

05. Τίποτα

06. Ήρωες (Μέρος 1)

07. Πές Ό,τι Θές

08. Η Μηχανή Του Χρόνου

09. Ελεύθερη Ζωή

10. Ήρωες (Μέρος 2)

Bonus Tracks

11. Ο Μαθητής (Wine Mix)

12. Διαφορετικός (Different "Lille" Mix)

13. Ήρωες (Apollo "Lille" Mix)

14. Η Μηχανή Του Χρόνου (Archo Rough Mix)

15. Sarajeno (Φώναξε) (Def Instrumental Mix)

16. Αγχολυτικά (Tranq Instrumental Mix)

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΌΨΙΝ (1995) [LP]

Α1. Τέρμα Το Διάλειμμα (Η Μπαμπέσα)

Α2. Νίψον Ανομήματα

Α3. Ο Λύκος Της Ψυχής Μου

Α4. Άσυλο

Α5. Φοβάμαι Το Φιλί

Α6. Είμαι Μονάχος

Β1. Δεν Θέλω

Β2. Έρχονται Οι Άνθρωποι

Β3. Το Ζεϊμπέκικο Του Rock

Β4. Το Δάκρυ

Β5. Νέες Εποχές

Β6. Άκου Τις Παιδικές Φωνές

C1. Πότε Βούδας Πότε Κούδας

C2. Δως Μου Το Χέρι Σου (Cosmic Love Mix)

C3. Να'χεις Κότσια Γερά

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΌΨΙΝ (1995) [CD]

1 Τέρμα Το Διάλειμμα (Η Μπαμπέσα)

2 Νίψον Ανομήματα

3 Ο Λύκος Της Ψυχής Μου

4 Άσυλο

5 Φοβάμαι Το Φιλί

6 Είμαι Μονάχος

7 Πότε Βούδας Πότε Κούδας

8 Να Χεις Κότσια Γερά

9 Δεν Θέλω

10 Έρχονται Οι Άνθρωποι

11 Το Ζεϊμπέκικο Του Rock

12 Το Δάκρυ

13 Δως Μου Το Χέρι Σου

14 Νέες Εποχές

15 Άκου Τις Παιδικές Φωνές (Λόλα)

16 Λόλα Μέρος 2ον

17 Δως Μου Το Χέρι Σου (Cosmic Love Mix)

ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ E.P. (1996)

1. Τέρμα Το Διάλειμμα (Η Μπαμπέσα) (Original Mix)

2. Τέρμα Το Διάλειμμα (Η Μπαμπέσα) (Power Trip Mix)

3. Τέρμα Το Διάλειμμα (Η Μπαμπέσα) (Ethnic Instrumental Mix)

4. Το Δάκρυ (Acoustic Mix)

Ο ΦΟΒΟΣ ΈΧΕΙ ΟΝΟΜΑ (1997)

1. Ο Φόβος Έχει Όνομα

2. Η Όλγα

3. Η Μπαταρία

4. Ήρθες Αργά

5. Το Ξύπνημα / Ο Αναστεναγμός / Η Απόδραση Της Χελώνας

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ (1998)

1. (Κι Όμως) Πάλι Αύριο (Ένα Ασπρόμαυρο Τραγούδι)

2. Εμένα Οι Φίλοι Μου (Τραμπάλα Στις Ταράτσες)

3. Διαλύεσαι

4. Θέλω Να Ξέρω Τι Τρέχει

5. Χαμένος Μονομάχος

6. Νύχτα Με Πανσέληνο (Ιστορίες Με Ζώα)

7. Υπάρχω Για Μένα

8. Ηλί Λαμά

9. Δεν Θέλω Τίποτα Σπουδαίο ...Τελικά

10. Στο Θέατρο Του Παραλόγου

11. Σε Χρόνο Αόριστο

12. Στην Πόλη Του Τρόμου

13. Η Πεταλούδα

14. Η Πεταλούδα ΙΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ (2000)

1. Η Δική Μου Ζωή

2. Τα Παπούτσια Σου Έχουν Κάτι Απ' Το Πρόσωπό Σου

3. Βιετνάμ

4. Όταν Νυχτώνει

5. Η Αλήθεια

6. Gala (Θα Γλεντήσω Και Εγώ Μια Νύχτα)

7. Παραμύθια Κόκκινα Σαν Αίμα (Κόκκινο)

8. Έτος Των Πολλών Μηδενικών

9. Κρήτη Jam

10. 17 (Η Πόλη Μου Κοιμήθηκε)

11. Μπαλάντα Που Ουρλιάζει

12. Την Ώρα Της Σιωπής

13. Outro

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΠΙΖΩΝ (2005)

1. Σβήσε Τα Φώτα

2. Ο Τελευταίος Επιζών

3. Τα Ψεύτικα Τριαντάφυλλα

4. Η Βρώμα

5. Μετράω Τις Νύχτες

6. Υποφέρω

7. Όποιος Μ' Αγαπάει Πληγώνεται

8. Reality

9. Τα Μπιζέλια

10. Ευχές (Ο Sid Και Η Nancy)

11. Από Μακριά

12. Babesa (Τέρμα Το Διάλειμμα) (Radio Edit)

13. Babesa (Τέρμα Το Διάλειμμα) (Original Mix)

OK ΠΑΤΕΡΑ... (2009)

1. Χαμένο Αστέρι

2. Στη Ζώνη Του Πυρός

3. Τα Χελιδόνια Πενθούν Στην Αγκαλιά Σου

4. Ο Κλόουν

5. The Trap... Η Παγίδα

6. Μαύρη Γάτα

7. Ένα Λουλούδι

8. Dog-God

9. Κυρ-Παντελής

10. OK Πατέρα...

11. Sarajevo

12. Το Δύο (Δεν Μπορεί Να Γίνει Ένα)

ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (1981-1997) (2009)

CD1

1. Faces

2. Nightmare

3. Brainwash

4. Religion Über Alles

5. (And) The Burned Puppet

6. Poor Johnny's Lonely Blues

7. A Body In A Snare

8. Crime

9. C'Est

10. Pearls

11. My Wall

12. The Fall

13. Brainwash (TV Line)

14. Thriller

15. Poor Johnny's Lonely Blues (First Version, 1981)

16. Desire (Live)

CD2

1. Confusion

2. Run Fast

3. A Story

4. A Fen

5. Valse

6. Sweatin' All Over

7. Desire

8. Screenplay

9. It Hurts

10. Lilies

11. Chains Of Love

12. Root Out

13. Chains Of Love (Rehearsal In Studio, 1983)

14. Motorcycle Boy

15. Religion Über Alles (Live At Aktio, Summer 1984)

16. Death

CD3

1. Τέρμα Το Διάλειμμα (Η Μπαμπέσα)

2. Νίψον Ανομήματα

3. Ο Λύκος Της Ψυχής Μου

4. Άσυλο

5. Φοβάμαι Το Φιλί

6. Είμαι Μονάχος

7. Πότε Βούδας Πότε Κούδας

8. Να 'χεις Κότσια Γερά (Muscle Of Love)

9. Δε Θέλω

10. Έρχονται Οι Άνθρωποι

11. Το Ζεϊμπέκικο Του Rock

12. Το Δάκρυ

13. Δώσ' Μου Το Χέρι Σου

14. Νέες Εποχές

15. Άκου Τις Παιδικές Φωνές (Λόλα)

16. Λόλα (Μέρος ΙΙ)

17. Ο Φόβος Έχει Όνομα

18. Η Όλγα

19. Η Μπαταρία

20. Ήρθες Αργά

21. Το Ξύπνημα / Ο Αναστεναγμός / Η Απόδραση Της Χελώνας

NIGHTMARE - 30th ANNIVERSARY EDITION (2011)

A1. Poor Johnny's Lonely Blues

A2. Sweating All Over

A3. Virgin Freedom

A4. Root Out

A5. Snakes Of The Night (Previously Unreleased)

A6. Crime (Live 1982, Supporting "The Fall") (Previously Unreleased)

B1. End Of Nirvana

B2. C.B. (City Is Burning)

B3. Nightmare (Previously Unreleased)

B4. King Elizabeth (Instrumental) (Previously Unreleased)

B5. Zebra (Previously Unreleased)

ΠΡΟΓΟΝΕ ΠΙΘΗΚΕ, ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ; (2014)

1. Παράσταση 1933

2. Στο όνομα εκείνων (κατηγορητήριο)

3. Πρόγονε πίθηκε εσύ τι λές;

4. Σαμποτάζ

5. Αγάπη είναι

6. Δε μπαίνω στον παράδεισο

7. Θυμωμένος άνεμος

8. Αλαφροίσκιωτος

9. Το καθεστώς των αριθμών (Blues revolution mix)

10. Μόνη πατρίδα

11. Κόιτα ψηλά

12. Καράβι χάρτινο

13. Μιλώ

14. Το τόξο των φτωχών (21st Centuri Darkness)

A BODY IN A SNARE (2015) [ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ]

A1. Faces

A2. Nightmare

A3. Brainwash

A4. Religion Über Alles

B1. (And) The Burned Puppet

B2. Poor Johnny's Lonely Blues

B3. A Body In A Snare

B4. Crime

