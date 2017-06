Jesus and Mary Chain: «Το πανκ είναι η φασαρία της ψυχής»!

Οι μεγαλύτεροι θα νιώσουν συναισθηματική αγαλλίαση και φόρτιση μαζί. Οι νεότεροι που δεν ξέρουν, απλά θα... αισθανθούν. Οι Jesus and Mary Chain επιστρέφουν στην Αθήνα έπειτα από 22 χρόνια. Πολλά, για να υπάρχει νοσταλγία απ' όσους τους λάτρεψαν και ταυτόχρονα άγνοια για τους μην γνωρίζοντες, που τώρα θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία των 80s και των 90s κυρίως.

Οι Jesus and Mary Chain κυκλοφόρησαν και πάλι δίσκο έπειτα από 19 χρόνια και έρχονται στην Ελλάδα ανανεωμένοι, παρουσιάζοντας τα νέα κομμάτια τους στο ελληνικό κοινό. Στις 14 Ιουλίου θα παρουσιαστούν στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Kasabian στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2017. To G-Journal Weekend άρπαξε την ευκαιρία και μίλησε με τον ηγέτη, τραγουδιστή και ιδρυτικό μέλος τους συγκροτήματος, Τζίμι Ριντ...

* Αlternative rock, indie pop, indie rock, noise pop, post punk. Εχουν δοθεί πολλοί χαρακτηρισμοί και τίτλοι για να περιγράψουν το στιλ σας. Μήπως στην πραγματικότητα είστε πρώην πανκιά που απλά αποφάσισαν να κουλάρουν λίγο;

«Πραγματικά δεν έχει καμία σημασία. Μπορείς να το αποκαλέσεις όπως θέλεις, αλλά όχι κάτι ex (σ.σ.: πρώην). Ουσιαστικά μπορώ να μιλήσω για μένα και εγώ θεωρώ ότι παραμένω πανκ στην ψυχολογία, την συμπεριφορά και στη μουσική που με ενδιαφέρει περισσότερο. Το θέμα δεν είναι να παίρνεις την κιθάρα και να σκέφτεσαι ότι θα παίξεις πανκ, αλλά να την παίρνεις και να χτυπάς σα σφυρί, να δημιουργείς μία φασαρία που να προκαλεί ενδιαφέρον».





* Πώς θεωρείς ότι το κίνημα της πανκ επηρέασε την ιστορία της μουσικής;

«Υπήρξαν διάφορα κινήματα πριν από την πανκ που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και οδήγησαν σταδιακά τη μουσική προς αυτή την πορεία. Ειδικά αυτά που ακούγαμε εμείς ως παιδιά, το glam rock και οι T-Rex για παράδειγμα. Αυτοί οι ήχοι κάλυπταν συγκεκριμένες ανάγκες και εκεί ήρθε η πανκ για να καλύψει κάποιο κενό. Περισσότερο απ' όλα την ανάγκη που είχαν άτομα όπως εγώ, να νιώσουμε ότι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να γίνει μέλος ενός συγκροτήματος. Δεν ήταν ανάγκη να είναι η καλύτερη μπάντα. Δεν χρειαζόσουν πλέον την άδεια για ν' ανέβεις στη σκηνή. Απλά να έχεις τα κότσια για να το κάνεις. Και όλα τα υπόλοιπα θα συνέβαιναν».

* Στις μπάντες που ανέφερες δεν ήταν οι Sex Pistols αν και οι εφημερίδες έγραψαν στο ξεκίνημά σας ότι προσπαθείτε να γίνεται οι νέοι Sex Pistols.

«Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν ήταν αυτό (γέλια). Μπορεί και 35 πίσω, αλλά ποτέ μας δεν προσπαθήσαμε να γίνουμε κάτι τέτοιο ή κάποιοι νέοι άλλοι γενικότερα. Πάντα θέλαμε να γίνουμε εμείς: οι Jesus and Mary Chain. Δεν έχει νόημα να γίνεσαι κάποιος άλλος. Για να είμαι ειλικρινής, τους λατρεύω, μάθαμε πολλά για το πανκ από αυτούς. Και αυτούς τους αγαπάμε και όλες τις πανκ μπάντες, αλλά μέχρι εκεί».

* Υπάρχει η ιστορία της διάσπασης (1999) και της επανένωσης (2007). Πώς και γιατί διαλυθήκατε τότε και τι σας έκανε ν' αποφασίσετε να είσαστε και πάλι μαζί;

«Απλά αποφασίσαμε ότι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσαμε άλλο να συνεχίζουμε μαζί. Δεν ήταν ότι έπρεπε. Απλά έτσι νιώσαμε. Οταν κοιτάζουμε τώρα προς τα πίσω, όλα τότε έμοιαζαν τόσο έντονα, ανήσυχα. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά θέλαμε, αυτό που εγώ ήθελα, ήταν να ξεφύγω για λίγο από μένα. Ξεκάθαρα μπορώ να πω ότι εκείνη την εποχή απλά δεν αντέχαμε πλέον ο ένας τον άλλον. Οπότε έπρεπε να το κάνουμε. Κάποιος έπρεπε να πει ότι καλό είναι να χωρίσουμε για λίγο. Το αποφασίσαμε σε ένα λεωφορείο δύο μέρες πριν το τέλος της περιοδείας μας στην Αμερική».

* Το 1995 παίξατε στην Αθήνα με τους Cure και τώρα επιστρέφετε μαζί με τους Kasabian. Με ποια από τις δύο μπάντες θα μπορούσες να πεις ότι ταιριάζει καλύτερα η μουσική σας και ποια εποχή ήταν γενικότερα καλύτερη για να βρίσκεστε στη σκηνή;

«Για να είμαι ειλικρινής και ας ακούγεται παράδοξο, αισθάνομαι πλέον πιο άνετα πάνω στη σκηνή τώρα, απ' ότι στα 80s ή στα 90s. Η μπάντα με την οποία παίζαμε μαζί ποτέ δεν είχε σημασία. Εμείς απλά ανεβαίνουμε πάνω και κάναμε τα δικά μας. Δεν μας ένοιαζε ποτέ κάτι άλλο».

* Σαν Σκωτσέζος που είσαι, είχες σχέση με το ποδόσφαιρο; Επαιξες; Υπήρξες οπαδός ή χούλιγκαν;

«Νομίζω ότι πρέπει να είμαι η ντροπή της Σκωτίας (γέλια), μιας και δεν ασχολήθηκα ποτέ με την μπάλα. Από μικρός, στο σχολείο, όταν χωρίζονταν οι ομάδες, με άφηναν τελευταίο και δεν με ήθελε κανείς. Με έπαιρναν αναγκαστικά ακόμα και μετά από το χοντρό παιδάκι».

* Το “Damage and joy” είναι το πρώτο άλμπουμ που βγάλατε έπειτα από 19 χρόνια. Πώς είναι το συναίσθημα του να γράφεις μουσική έπειτα από τόσα χρόνια και πόσο έχετε αλλάξει μουσικά και σαν προσωπικότητες σε αυτό το διάστημα;

«Εχουμε μεγαλώσει, αλλά ειλικρινά δεν αισθάνομαι κάποια διαφορά. Αντιλαμβανόμαστε τη μουσική όπως και πριν από 20 ή 30 χρόνια. Θα γούσταρα να πω ότι με τα χρόνια έρχεται και η σοφία, αλλά δεν νιώθω έτσι. Φτιάχνω και παίζω μουσική για τους ίδιους λόγους που ξεκίνησα να το κάνω. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, είναι να βλέπω ότι δεν δημιουργείται καλύτερη μουσική σήμερα απ' εκείνη που βγάζαμε τότε εμείς. Τότε που δημιουργήσαμε το γκρουπ, βλέπαμε ότι παιζόταν κακή μουσική στο ραδιόφωνο και θέλαμε ν' αλλάξουμε κάτι σ' αυτό και ακόμα θέλουμε το ίδιο».

* Εχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θέλεις να δίνεις συνεντεύξεις, επειδή σου φέρνουν στο μυαλό αναμνήσεις που πονάνε. Εξακολουθείς να νιώθεις έτσι;

«Δεν συνηθίζω να δίνω συνεντεύξεις, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι φοβερό. Ειδικά το να μιλάω για την μπάντα με δυσκολεύει. Για καιρό μετά την διάσπασή μας δεν ήθελα να το κάνω και ακόμα δεν μου είναι εύκολο, αλλά αισθάνομαι κάπως πιο βολικά από παλιά».

* Πώς και από που προέκυψε το Jesus and Mary Chain;

«Πραγματικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Απλά το πέταξε σαν ιδέα ο αδερφός μου. Πάντως στην αρχή είχαμε άλλα, διάφορα, άθλια ονόματα, πριν κρατήσουμε αυτό. Πάντως είχε πλάκα όταν πέταξε την ιδέα. Για λίγο κολλήσαμε και το θεωρήσαμε τραγικό, αλλά ξαφνικά κάτι συνέβη και από εκεί που ήταν ό,τι χειρότερο είχε ειπωθεί, μετατράπηκε σε κάτι φοβερό. Και έτσι είπαμε, ναι, αυτό είναι».





Ejekt Festival 2017

14 Απριλίου

Πλατεία Νερού, Φάληρο

KASABIAN

THE JESUS AND MARY CHAIN

PETER HOOK & THE LIGHT

OF MONTREAL

BLACK HAT BONES

