Ποιος είπε ότι το γκολφ, δεν είναι για νέους και ωραίους;

Αντί να πετάξουμε χαρταετό, επιλέξαμε να... πετάξουμε μπάλες του γκολφ και δεν το μετανιώσαμε. Η παρακολούθηση από κοντά του πρώτου διεθνούς τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am, όχι μόνο μας άλλαξε τις εντυπώσεις που είχαμε για το συγκεκριμένο άθλημα, αλλά μας βοήθησε να αντιληφθούμε ότι το γκολφ μπορεί να κερδίσει αρκετούς πόντους δημοτικότητας στη χώρα μας, καταρρίπτοντας όλους τους μύθους που έχουν καλλιεργηθεί γύρω από το άθλημα και δεν απηχούν την αλήθεια!

Οι λόγοι που το γκολφ αξίζει την ευκαιρία του είναι απλοί:

Καταρχήν, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Τα εκπληκτικά γήπεδα στη Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course δίπλα ακριβώς στη θάλασσα αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις του αθλήματος, όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή των 27 ομάδων με 27 κορυφαίους επαγγελματίες και 81 ερασιτέχνες γκολφέρ από συνολικά 14 χώρες, που πήραν μέρος στο 1ο Messinia Pro-Am.

Το γκολφ είναι αρκετά... δημοκρατικό άθλημα καθώς ίσως να είναι και το μοναδικό που σου δίνει τη δυνατότητα, σε όποιο επίπεδο και να βρίσκεσαι, να παίξεις με επαγγελματίες αθλητές υψηλού επιπέδου. Στο 1ο Messinia Pro-Am τις ομάδες αποτελούσαν ένας pro και τρεις ερασιτέχνες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουν από τον καλύτερο, αλλά και να παίξουν μαζί του!

Το γκολφ είναι άθλημα για όλους, είτε είσαι καλός, είτε είσαι αδαής. Για να φτάσεις βέβαια σε υψηλό επίπεδο χρειάζονται... ψωμιά και δουλειά, αλλά για να αρχίσεις να χτυπάς αξιοπρεπώς το μπαλάκι, μπορείς να τα καταφέρεις και μετά από καμιά δεκαριά εντατικά μαθήματα!

Το γκολφ σε φέρνει κοντά στη φύση. Αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από τις εξαιρετικές τοποθεσίες στις οποίες έχουν δημιουργηθεί τα δύο γήπεδα στη Costa Navarino, αλλά και από την προσπάθεια ενός παίκτη που κόντεψε να μπει στη θάλασσα, στη διάρκεια του τουρνουά, για να χτυπήσει το μπαλάκι του!

Το 1ο Messinia Pro-Am κατέρριψε και την εικόνα που είχαμε, ότι οι περισσότεροι γκόλφερ είναι μεγάλοι σε ηλικία άνδρες. Στη Μεσσηνία ταξίδεψε και έπαιξε η Γερμανίδα παρουσιάστρια Annica Hansen που συγκέντρωσε επάνω της όλα τα βλέμματα.

Και δεν ήταν η μόνη καθώς υπήρχε και η Αlina Popov από τη Ρωσία που προκάλεσε τον ανδρικό θαυμασμό!

Αυτές οι δύο δεν ήταν οι μοναδικές celebrities, καθώς στη Μεσσηνία ταξίδεψε και ο θρυλικός μπασκετμπολίστας της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και της ΑΕΚ και του Αρη, Τζο Αρλάουκας, που μίλησε για όλα στο gazzetta.gr. O Αμερικανός με Λιθουανούς γονείς Αρλάουκας μπορεί να μην έπαιξε καλά και να ήταν φόβητρο για τους αντιπάλους, όπως έκανε στα παρκέ, αλλά απείλησε ότι θα επιστρέψει δριμύτερος στην Ελλάδα.

Το γκολφ μπορεί να μην είναι άθλημα με κερκίδες, αλλά προσφέρει θέαμα, όπως φάνηκε από την εξαιρετική επίδοση της Γερμανίδας δημοσιογράφου από το Golf Spielen, Petra Himmel που τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά έκανε hole-in-one και να αποτελέσει μία από τους συνολικά 6 γκολφέρ μέχρι σήμερα, που έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο στο The Bay Course. Το hole-in-one είναι αρκετά σπάνιο χτύπημα και συμβαίνει όταν ένας αθλητής ρίχνει τη μπάλα στην τρύπα από το πρώτο κιόλας χτύπημα!

Τέλος, το γκολφ είναι το άθλημα της παρέας. Επειδή ένας αγώνας ολοκληρώνεται συνήθως σε 3-4 ώρες, έχεις όλο το χρόνο να μιλήσεις με τους συμπαίκτες σου, να κάνεις πλάκα μαζί τους και να περάσεις εξαιρετικά δίχως την πίεση που έχουν άλλα αθλήματα!

Ραντεβού λοιπόν του χρόνου στο 2ο Messinia Pro-Am