Μάθε... cinema από τον κορυφαίο!

Τα βλέμματα στραμμένα στην την 89η απονομή των Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και στο Dolby Theater του Χόλιγουντ.

Ο σκηνογράφος Ρικ Ρόμπερτς τοποθετεί στα αντίγραφα των αγαλματιδίων τις τελευταίες χρυσές πινελιές, ενώ στο Hollywood Boulevard στρώνεται το κόκκινο χαλί, όπου θα φωτογραφηθούν οι διασημότητες. H 89η απονομή των βραβείων Οσκαρ θα έχει οικοδεσπότη τον σούπερ σταρ της late night αμερικανικής τηλεόρασης: τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος παρουσίασε επίσης τα Emmy, τα Espys και τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία. Οσο για τους αναγνώστες του G-Weekend μπαίνουν στο κλίμα με τον κορυφαίο κριτικό κινηματογράφου, τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο! Η ανάλυσή του θυμίζει... Special One, παρακολουθεί 300 ταινίες κάθε χρόνο, ούτε ο Μουρίνιο δεν βλέπει τόσο μπάλα. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος μας... ταξιδεύει στην Αραβία, μας αποκαλύπτει μυστικά των Οσκαρ, αποθεώνει τον «Αστακό», αλλά και τις δυο ταινίες που τον άγγιξαν μέσα στη χρονιά.

And the Oscar Goes To... «La La Land και Moonlight. Δυο διαφορετικές ταινίες, αλλά μη με βάλετε να ψηφίσω, δεν μπορώ να το κάνω, να ξεχωρίσω κάποια από τις δυο. Εντελώς διαφορετική κλίμακα και τόνο, αλλά σου αφήνουν ένα υπέροχο συναίσθημα. Στην πρώτη υπάρχει αρκετό μεράκι, το σενάριο της δεύτερης είναι μικρό, αλλά υπάρχει γλαφυρότητα και χρώματα. Μας αποδεικνύουν πως το αμερικάνικο σινεμά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό».

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής της μεγάλης βραδιάς; Στα Οσκαρ υπάρχει δικαιοσύνη; «Οχι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν είναι αποφάσεις δικαστηρίων... Αμερικάνοι επαγγελματίες που παρακολουθούν τις ταινίες που έχουν παιχθεί στο Λος Αντζελες. Δεν θα παρακολουθήσουν τα φεστιβάλ, αλλά αυτά που παίζονται... εντός έδρας».

Ευθύμης Φιλίππου και ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφουν το σενάριο της ταινίας που συγκαταλέγεται από την Ακαδημία Κινηματογράφου των ΗΠΑ, μεταξύ των πέντε που θα διεκδικήσουν το φετινό Όσκαρ στην κατηγορία. Με τον Κόλιν Φέρελ να χαρίζει μία σπουδαία ερμηνεία και την Ρέιτσελ Βάις στο πλευρό του, ο «Αστακός» αποτελεί μία από πιο αξιόλογες δημιουργίες της νέας κινηματογραφικής σεζόν. «Είναι μια τεράστια επιτυχία και γίνεται ακόμα... μεγαλύτερη γιατί οι δημιουργεί δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις, δεν δουλεύουν στις ΗΠΑ. Ειναι η πρώτη αγγλόφωνη και μας εντυπωσίασε. Εξαιρετική ταινία και το ταλέντο ξεχωρίζει» τονίζει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.

Δικαιοσύνη στα Οσκαρ δεν υπάρχει, αδικημένοι όμως... «Φυσικά... Χίτσκοκ, Κιούμπρικ και Ταραντίνο δεν έχουν όσκαρ. Αν δεις ταινία τους θα καταλάβεις αμέσως τη σκηνοθεσία, είναι ευδιάκριτο. Κι όμως όσκαρ σκηνοθεσίας έχει πάρει ο Τζον Άβιλντσεν για το «Ροκυ». Τα όσκαρ είναι μια ωραία απασχόληση, δεν ανακαλύπτεις κάτι, αλλά βραβεύεις τις ταινίες. Δεν είναι σαν τα Φεστιβάλ και τις Παγκόσμιες Πρεμιέρες. Φέτος είδαμε στις Κάννες την Μάρεν Αντε. Η Γερμανίδα σκηνοθέτιδα άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς με την ταινία της «Τόνι Έρντμαν».

Το G- Weekend γράφει για τις αγαπημένες του οσκαρικές ταινίες. Η δική σας; Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος αισθάνθηκε δέος όταν είδε για πρώτη φορά «Λόρενς της Αραβίας» και δε χορταίνει να την παρακολουθεί «Μια ταινία του 1962 για την οποία αισθάνθηκα δέος όταν την παρακολούθησε σε μεγάλη οθόνη στην επανέκδοσή της. Είναι ένα παλιό έπος, με υπέροχο δέσιμο, βαθιά θέματα, εξαιρετικό μοντάζ, διφορούμενος ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας».

Ο νικητής των Οσκαρ πιστεύουμε πως κερδίζει χρήματα, δόξα... Λάθος, ο νικητής ζει επτά χρόνια παραπάνω! Δεν το ξέραμε, αλλά μας το αποκάλυψε ο Special του Cinema «Τα στατιστικά λένε πως ο νικητής όσκαρ ζει επτά χρόνια παραπάνω. Ναι, είναι αλήθεια... Ο νικητής δεν κερδίζει ούτε δολάριο, αλλά μπαίνει σε ένα άλλο κλαμπ. Εξασφαλίζεται δια βίου. Οπως έχουν τονίσει αρκετοί ηθοποιοί, στην αναγγελία θανάτου τους θα γράφεται πρώτα ότι έχει κερδίσει όσκαρ! Οι παλιότεροι ζούσαν για τα όσκαρ, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι νεότεροι ηθοποιοί ενθουσιάζονται, αλλά είναι πιο προσγειωμένοι στις αντιδράσεις τους».

Ποιος είναι ο αγαπημένος ηθοποιός του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου; «O Ντάνιελ Ντέι Λούις. Τον βλέπεις και σου ανεβάζει τις προσδοκίες. Με ψήνει να τον δω. Μπαίνει σε μια αρένα και ξέρεις πως θα τα καταφέρει».