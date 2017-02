Τα «κλικ» της... ψυχής μας!

«Ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη απόφαση, όμως τελικά είχαμε την αίσθηση ότι η εικόνα της χρονιάς ήταν μια εκρηκτική εικόνα που μαρτυρά πραγματικά το μίσος της εποχής μας», σχολίασε η Μέρι Φ. Κάλβερτ μέλος της κριτικής επιτροπής σε ανακοίνωση. Περισσότεροι από 5.000 φωτογράφοι από 125 χώρες υπέβαλαν στον διαγωνισμό περίπου 80.000 φωτογραφίες. Μεταξύ αυτών 45 βραβεύθηκαν σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες. Το δάκτυλο στον αέρα, το όπλο στο χέρι και η οργισμένη έκφραση του προσώπου του: η φωτογραφία του δολοφόνου του Ρώσου πρεσβευτή στην Τουρκία κέρδισε το πρώτο βραβείο. Το G-Weekend... βραβεύει ακόμα εννέα φωτογραφίες που στιγμάτισαν τη χρονιά που πέρασε.

Φονική επίθεση με θύμα τον Ρώσο πρεσβευτή στην Άγκυρα, Αντρέι Καρλόφ, σημειώθηκε στα εγκαίνια έκθεσης στο Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης στην τουρκική πρωτεύουσα όταν ένοπλος άνοιξε πυρ τραυματίζοντας θανάσιμα τον διπλωμάτη. Οι κριτές χαιρέτισαν το θάρρος του φωτορεπόρτερ του Associated Press,Burhan Ozbilici ο οποίος τράβηξε τη φωτογραφία αυτή την ώρα της φονικής επίθεσης. Η φωτογραφία αυτή, την οποία είδαν 18 εκατομμύρια φορές τις ώρες μετά τη δολοφονία, «κατέγραψε μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της Τουρκίας», δήλωσε ο Οζμπιλιτσί, υπογραμμίζοντας ότι «έπρεπε να κάνει τη δουλειά του»: «ως δημοσιογράφος, δεν μπορούσα να φύγω για να σώσω το τομάρι μου».

Quezon City jail, ίσως οι χειρότερες φυλακές στον πλανήτη. Εκεί όπου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απλά δεν υπάρχουν. Φυλακή -κολαστήριο που χτίστηκε για να στεγάσει 800 κρατούμενους και τώρα ο αριθμός φτάνει τους 3.800. Ο βραδινός ύπνος είναι εφιάλτης, αφού οι κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμηθούν στις σκάλες και ο Noel Celis/Agence France-Presse σοκαρισμένος τονίζει: «Οποιος βγάλει τη μέρα αισθάνεται τόσο τυχερός που ζει...».

Κατά μέσο όρο 44 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα εδώ και δύο μήνες στον «πόλεμο κατά της εγκληματικότητας» στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Εμπνευστής του ο νέος πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε. Στη φωτογραφία, ο Daniel Berehulak/AP δείχνει την αστυνομία που επιθεωρεί ένα δρομάκι όπου το θύμα σκοτώθηκε από δύο άγνωστους ενόπλους στη Μανίλα. "Θα σκοτωθούν κι άλλοι, πολλοί θα σκοτωθούν μέχρι να μην υπάρχει πια ούτε ένας ντίλερ στον δρόμο", δήλωσε ο Ντουτέρτε. «Θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσω μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος παραγωγός ναρκωτικών».

Η καθημερινότητά τους δύσκολη... Οι Ουιγούροι δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωσης. Η μεγαλύτερη κοινότητα Ουιγούρων στην Κίνα βρίσκεται στην περιοχή Ταογιουάν, στη νοτιοκεντρική επαρχία της Χουνάν. Έξω από την Κίνα, σημαντικές κοινότητες Ουιγούρων υπάρχουν στο Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Στη φωτογραφία ο Matthieu Paley/National Geographic παρουσιάζει μια γυναίκα Ουιγούρο στο τρένο και λίγα χρήματα σε ένα σχισμένο καλσόν. Κάνει την ίδια διαδρομή καθημερινά για να εξασφαλίσει στα παιδιά της το φαγητό.

"In Cuba, no problem!" Η Κούβα δίνει την αίσθηση πως να έχεις πάει πίσω στον χρόνο. Η ηρεμία των κατοίκων που ξυπνούν νωρίς για να κάνουν τις εργασίες τους. Δεν βιάζονται, δεν αγχώνονται, ο ρυθμός που διακρίνει τη μουσική, ο χορός κάνουν την Κούβα μοναδική! Ο Τomás Munita/The New York Times μας παρουσιάζει ένα... κουρείο στην Αβάνα! Πιθανόν δεν θα τον λούσει έπειτα το κούρεμα.

Η βία στις ΗΠΑ συγκλονίζει και η Λέσια Εβανς, η 28χρονη νοσοκόμα από τη Νέα Υόρκη έγινε ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς. Βρέθηκε σε διαδήλωση στη Λουϊζιάνα για να διαμαρτυρηθεί για το θάνατο ενός αφροαμερικάνου. Η ίδια κινήθηκε προς τους αστυνομικούς ειρηνικά και με τα χέρια προς τα κάτω, αλλά αυτά δεν δίστασαν να τη συλλάβουν. «Αυτό είναι το έργο του Θεού. Είμαι ένα όχημα. Δόξα στον Ύψιστο! Είμαι χαρούμενη που είμαι ζωντανή και ασφαλής. Και ότι δεν υπήρξαν θύματα που έχω δει από πρώτο χέρι».

Δεκάδες φορές οι Ελληνες λιμενικοί είδαν αυτές τις εικόνες. Παιδιά, άνδρες, γυναίκες στα νερά της Μεσογείου να δίνουν τη μάχη επιβίωσης. Αν ο καιρός ήταν καλός οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να παλέψουν για τη ζωή τους, αν όχι, οι λιμενικοί θα βρίσκονταν στη δύσκολη θέση να ανασύρουν τα πτώματά τους. Ο Mathieu Willcocks/AP βρέθηκε κοντά σε ένα ναυάγιο και ο πόνος, η αγωνία απεικονίστηκαν στο φωτογραφικό φακό του. Ο άνθρωποι της φωτογραφίας ήταν τυχεροί, εκατοντάδες άλλοι όμως έγιναν τα θύματα φρικιαστικών πολέμων.

Ακόμα μια ημέρα πολέμου στη Μοσούλη! Μπορεί οι Ιρακινοί να κέρδισαν τη μάχη και να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν πανηγυρικά στη θλιμμένη νύφη του πολέμου, αλλά ο τρόμος συνεχίζεται. To ΙSIS με αποστολές αυτοκτονίας προσπαθεί να κάμψει το ηθικό στρατιωτών και κατοίκων. Στη φωτογραφία του Felipe Dana/AP μια έκρηξη σε μια γειτονιά σκορπά τη θλίψη... Οι Ιρακινοί ετοιμάζουν τη δική τους αντεπίθεση.

O Sergey Ponomarev/The New York Times απεικονίζει με τον πιο ζωντανό τρόπο τη φρίκη του πολέμου στο Ιράκ. Ενα αγόρι κρατά το σώμα του πατέρα του, τον οποίο σκότωσαν τρομοκράτες του ISIS στη Μοσούλη. Ο μικρός δακρύζει, αγωνιά, τον κρατά στην αγκαλιά του κι ελπίζει πως στο νοσοκομείο όπου διακομίζεται με ένα φορτηγάκι θα γίνει θαύμα! Δυστυχώς...

Ναι, γυναίκα στην Τεχεράνη παίζει μπιλιάρδο! Το Ιράν προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα προς τον αιώνα που βρισκόμαστε. Σε ένα μαγαζί στην πρωτεύουσα της χώρας υπάρχει χώρος όπου οι γυναίκες μπορούν να ασχοληθούν με ένα ανδρικό χόμπι. Παίρνουν τις στέκες κι απολαμβάνουν το μπιλιάρδο. Δυστυχώς όμως, ακόμα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν άνδρες και φυσικά να πάνε κοντά τους. Βέβαια, οι επιθέσεις με οξύ γίνονται όλο και συχνότερες στο Ιράν. Στη χώρα, ο κυριότερος λόγος είναι η εκδίκηση και αυτή προέρχεται συνήθως από τον άντρα στην γυναίκα, σε περιπτώσεις οικογενειακής διαμάχης, όπως το διαζύγιο ή η άρνηση γάμου.