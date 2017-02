Το All Star Game των ονείρων μας!

Το All Star Game απέχει παρασάγγας από το αληθινό μπάσκετ αλλά μπορείς να διαπιστώσεις τον λόγο που το ΝΒΑ είναι ευρέως διαδεδομένο και, κυρίως, λογίζεται ως η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Ορισμένοι εκ των παικτών που συμμετέχουν είναι οι, κοινώς αποδεκτές, άπλετες ιδιοφυΐες, το γεγονός ότι ο κάθε ένας ήταν κορυφαίος για την εποχή του! Η γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ, λοιπόν βρίσκεται ante portas στην 66η βερσιόν της και το gazzetta.gr παρουσιάζει τις δικές του all-time πεντάδες σε Ανατολή και Δύση.

Ανατολή – backcourt

Όσκαρ Ρόμπερτσον

Ίσως ο ορισμός του κορυφαίου all around παίκτη. Στα 14 χρόνια που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Σινσινάτι Ρόγιαλς και τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Hall of Famer Όσκαρ Ρόμπερτσον είχε 25.7 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 9.5 ασίστ μ.ό. ανά παιχνίδι. O βετεράνος πόιντ γκαρντ αγωνίστηκε σε 12 All Star Games ενώ συμπεριλήφθηκε 9 φορές στην All-NBA First-Team και ηγήθηκε στην κατηγορία των ασίστ σε επτά σεζόν! Θα ήταν… παράλογο, λοιπόν, να μείνει εκτός της σχετικής λίστας ο 78άχρονος, σήμερα, «Big O», ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Μπακς, το 1971.

Μάικλ Τζόρνταν

Ο, για πολλούς, κορυφαίος ever. Ο μοναδικός που αξιώνει να λογίζει τον εαυτό του πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Ο Air ολοκλήρωσε την τεράστια καριέρα του με 30.1 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ. Αναδείχθηκε 10 φορές κορυφαίος σκόρερ, κατέκτησε 6 δαχτυλίδια και πέντε τίτλους MVP ενώ αγωνίστηκε σε 14 All Star Games. Μάλιστα ήταν ο MVP στα τρία εξ αυτών (1988, 1996, 1998). Φονικό όπλο στις δυο πλευρές του γηπέδου κι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να κερδίσει! Αμφιβάλει κανείς για την παρουσία του στην κορυφαία All Star πεντάδα της Ανατολής;

Ανατολή - frontcourt

Λάρι Μπερντ

«Οι καλύτεροι παίκτες θα παίξουν. Έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα είναι για πάντα»! Αυτή η ατάκα του Λάρι Μπερντ αποτυπώνει στο 100% την πορεία της καριέρας του. Αποχώρησε από τα παρκέ με 24.3 πόντους με 49.6% στα σουτ εντός πεδιάς και 88.6% στις βολές, έχοντας παράλληλα 10 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ μ.ό. Ο πρώην παίχτης των Λέικερς, Μάικλ Κούπερ θυμάται ένα περιστατικό στο διαγωνισμό τρίποντων: «Ο Λάρι μπήκε μέσα και μας είπε: "ελπίζω όλοι εσείς εδώ να θέλετε τη δεύτερη θέση, γιατί θα κερδίσω αυτό το παιχνίδι. Συγγνώμη"»! Φυσικά κέρδισε.

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν είναι δυνατός, αθλητικός, κυρίαρχος και, συγχρόνως, ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά μυαλά που πέρασαν ποτέ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού! Εξακολουθεί να αφήνει το σημάδι του στα παρκέ του ΝΒΑ, έχοντας 27.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 7 ασίστ μ.ό. καριέρας. Η περσινή ανατροπή στη σειρά με τους Ουόριορς και ο τίτλος με τους Καβαλίερς αποτελεί το highlight του Τζέιμς, του «Εκλεκτού» μιας ολόκληρης γενιάς που έχει συμπεριληφθεί 12 φορές στην All-NBA First-Team κι ετοιμάζεται για το 13ο All Star Game του, έχοντας δυο τίτλους MVP (2006, 08).

Μπιλ Ράσελ

Φόρεσε τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς για 13 ολόκληρα χρόνια έχοντας 15.1 πόντους κι 22.5 ριμπάουντ, πανηγύρισε 11 πρωταθλήματα, βρέθηκε σε 12 All Star Games, κατέκτησε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας 5 φορές και είναι ανάμεσα στους μόλις 7 αθλητές με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο (1956), πρωτάθλημα στο NBA, αλλά και στο NCAA! Ο Μπιλ Ράσελ έκανε... μόδα τα posterizing dunks, εισήχθη στο πάνθεον του ΝΒΑ ως ο πρώτος Αφροαμερικανός προπονητής και σήμερα συνεχίζει να προσφέρει στη μάχη κατά των φυλετικών διακρίσεων.

Δύση – backcourt

Μάτζικ Τζόνσον

Ο Μάτζικ έβγαζε πάντα κάτι προσιτό. Σαν εκείνο το παιδάκι που ξεκινούσε από το Lansing του Μίσιγκαν με στόχο να κατακτήσει τον κόσμο. Εν τέλει, τα κατάφερε! Πέντε δαχτυλίδια, τρία βραβεία MVP κι άλλα τόσα MVP τελικών πριν πει το αντίο τον Νοέμβρη του 1991, κρατώντας όμως άλλες δυο σπέσιαλ εμφανίσεις για τους θαυμαστές του. Μια στο All Star Game του Ορλάντο στις αρχές του 1992 κι άλλη μια το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, ως μέλος της ιστορικής Dream Team. Ο πρώτος πόιντ-φόργουορντ στην ιστορία του ΝΒΑ εκτόξευσε το Showtime των Λέικερς!

Κόμπι Μπράιαντ

Ο Black Mamba έγινε All-Star 18 φορές στην καριέρα του. Περίπου, δηλαδή, όσα χρόνια έπαιξε στο ΝΒΑ, με εξαίρεση την πρώτη και την τρίτη σεζόν του στη λίγκα! Στα τρία εξ αυτών, πάντως, δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Το πέσιμο της αυλαίας ήταν εντυπωσιακό όπως και η ολόκληρη η καριέρα του παίκτη που ήταν… ό,τι πιο κοντινό στον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Μπράιαντ αφοσιώθηκε στους Λέικερς αφού ουδείς άλλος NBAer έχει παίξει 20 χρόνια στην ίδια ομάδα, έκανε πολλά ρεκόρ, δημιούργησε κάποια νέα κι άφησε το αποτύπωμά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δύση - frontcourt

Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ

Οι αριθμοί του Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ προκαλούν ζάλη! Έφτασε στους 38.387 πόντους, όταν στις 28 Ιουνίου 1989 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη δράση. Άλλα milestones; Αναδείχθηκε 6 φορές MVP του πρωταθλήματος, συμμετείχε 19 φορές σε All-Star Games (σ.σ. επίδοση που συνιστά ρεκόρ) και συμπεριλήφθηκε 15 φορές στην καλύτερη ομάδα της σεζόν. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ έγινε μουσουλμάνος απορρίπτοντας τον καθολικισμό, αρνήθηκε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του΄68 κι έγραψε ιστορία με τη ραβέρσα και τα γυαλιά-σήμα κατατεθέν.

Σακίλ Ο 'Νιλ

Ένας από τους πιο κυρίαρχους και μεγαλόσωμους ψηλούς που αγωνίστηκαν ποτέ στο ΝΒΑ. Δεν είχε τις φινετσάτες κινήσεις του Καρίμ στην επίθεση ή την εξυπνάδα του Χακίμ στην άμυνα όμως στα καλά του χρόνια, ο Σακίλ ήταν φοβερά αθλητικός και μπορούσε να τρέξει το γήπεδο, να τελειώσει δυνατά μια φάση, να κατεβάσει τα ριμπάουντ, να μοιράσει τάπες και να σκοράρει. Ο Diesel έπαιξε σε 15 All Star Games, τελείωσε την καριέρα του με πέντε πρωταθλήματα και τρεις τίτλους MVP τελικών, 23.7 πόντους και 10.9 ριμπάουντ μ.ό. ενώ έχει τα… πνευματικά δικαιώματα του Hack-A-Shaq.

Γουίλτ Τσάμπερλεν

Κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ στα γήπεδα και να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο θόρυβο έξω από αυτά. Ήταν ο πρώτος ψηλός με αθλητικές ικανότητες. Η μαγική βραδιά στις 2 Μαρτίου του 1962, όταν πέτυχε 100 πόντους ως παίκτης των Φιλαδέλφεια Γουόριορς στο 169-147 επί των Νιου Γιορκ Νικς αποτελεί ακόμα αξεπέραστη επίδοση! Την ίδια χρονιά τελείωσε με μέσο όρο πόντων πάνω από 50 και ανάγκασε τους υπευθύνους του ΝΒΑ να αναδιαμορφώσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Η αγωνιστική συνύπαρξη την ίδια εποχή με τον Μπιλ Ράσελ των Σέλτικς στην ουσία αποτελεί την ιδρυτική πράξη του ΝΒΑ με τη μορφή που έχει σήμερα.