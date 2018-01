Ο πρώτος απολογισμός του Κάσμαρτικ στον Φοίνικα Σύρου

Το "Πειρατικό" μετά το πρώτο κακό διάστημα έχει ξεκινήσει να βρίσκει τα πατήματά του και μάλιστα ξεκίνησε με δύο εκτός έδρας νίκες το 2018. Αρχικά πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Αλεξανδρούπολη επικρατώντας με 0-3 του Εθνικού και στη συνέχεια, δύο μέρες αργότερα, επικράτησε στο Αιγίνιο με 3-1. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και η αισιοδοξία πως μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα.

Για την απόφασή του να έρθει στη Σύρο και να δουλέψει στον Φοίνικα ο κ. Κάσμαρτσικ είπε:

"Αρχικά θα πρέπει να τονίσω πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέλεξα να έρθω στη Σύρο, γιατί οι σκέψεις που είχα πριν έρθω στην ομάδα βγήκαν αληθινές και αυτά που πίστευα για τον Φοίνικα ήταν ακριβώς έτσι. Τώρα όσον αφορά τον Φοίνικα, χαίρομαι γιατί στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν έμπειροι παίκτες, αλλά και είναι πολλοί καλοί σε αυτό που κάνουν. Χρειαζόταν βέβαια λίγη βοήθεια ώστε να αποδώσουν ακόμη καλύτερα και να βγάζουν εντός αγωνιστικού χώρου τον πραγματικό τους εαυτό. Με έχει βοηθήσει το γεγονός πως έχουν βρει μία... κοινή γλώσσα ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, ώστε η δουλειά να γίνεται καλύτερα και σε κάθε ματς να βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Στο διάστημα τώρα που βρίσκομαι στη Σύρο, έχουμε δώσει 9 παιχνίδια κι από τα οποία δεν νικήσαμε στα δύο. Ακόμη και στα παιχνίδια που δεν νικήσαμε πιστεύω ότι δείξαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, όπως ήταν στο ματς με τον Ολυμπιακό, που αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ισχυρό σύνολο. Αυτό έδειξε πως κι εμείς είμαστε ανταγωνιστικοί και πως αργότερα θα μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα".

Ο Φοίνικας πέρασε μία περίοδο με όχι και τόσο καλά παιχνίδια κι αυτό είχε ως συνέπεια να χαθούν κάποιοι βαθμοί. Από εδώ και πέρα μιας και ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος, ο Φοίνικας θα μπορεί να δείξει ακόμη καλύτερα στοιχεία;

"Δεν θέλω να μιλήσω για το τι συνέβη πριν στην ομάδα, γιατί δεν έχω αρχικά εικόνα για όλα όσα έγιναν. Με ενδιαφέρει και θα μιλήσω γι' αυτό το γεγονός πως από την στιγμή που ανέλαβα την ομάδα, είδα πως όλοι οι παίκτες προσπαθούν, ώστε να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο και βλέπω πως είναι πολλοί ανταγωνιστικοί. Ο Φοίνικας πλέον έχει ξεκινήσει να δείχνει ένα καλό πρόσωπο, είναι ανταγωνιστικός απέναντι σε όλες τις ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δείχνουμε πλέον ότι μπορούμε να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε όλες τις ομάδες. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σ' αυτούς τους ρυθμούς και να βγάζουμε καλύτερους αυτοματισμούς μέσα στο γήπεδο. Τα αποτελέσματα μπορεί πάντα να μην είναι τα αναμενόμενα, αλλά είναι σημαντικό κάθε μέρα να βγαίνει κάτι καλύτερο μέσα από την προπόνηση, όπου αυτό σιγά - σιγά θα φανεί και στα παιχνίδια μας.

Από εκεί και πέρα εγώ διαπίστωσα πως ακόμη και στην όχι και τόσο καλή στιγμή για την ομάδα, οι παίκτες είχαν τις ικανότητες, αλλά και την όρεξη να δουλέψουν και να βγάλουν αυτό που πραγματικά μπορούν. Δεν το είδα σε ένα μόνο ματς, αλλά σε όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει έως σήμερα. Οπότε, είμαι ικανοποιημένος που αυτή η λογική έχει ξεκινήσει και σιγά - σιγά γίνεται πράξη και με χαροποιεί που έχω να κάνω με αθλητές που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν, ώστε να προσφέρουν στην ομάδα ότι καλύτερο μπορούν".

Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Φοίνικα, αφού επικράτησε εκτός έδρας και πήρε ένα σπουδαίο... διπλό. Θα ήθελα κ. Κάσμαρτσικ να μου πείτε τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα από την ομάδα σας.

"Από παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω πως γινόμαστε καλύτεροι και φυσικά θα γίνεται όλο και καλύτερος ο τρόπος που αγωνιζόμαστε. Όταν κοιτάω την βαθμολογία στην Ελλάδα, βλέπω πως όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και καμία δεν είναι εύκολη να την αντιμετωπίσεις. Φυσικά και είμαι χαρούμεος που βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, αλλά για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να κοιτάμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά και κάθε παιχνίδι να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Γιατί στο τέλος η προσπάθειά μας θα αποτυπωθεί και στην βαθμολογία. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η ομάδα σε τρεις μήνες από τώρα, αλλά το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι πως θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Από την πλευρά μας κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά, σεβόμαστε όλες τις ομάδες και θέλουμε από την πλευρά μας κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Οι φετινές προσδοκίες για την ομάδα αυτή είναι να βρίσκεται μέσα στην τετράδα και στη συνέχεια να διεκδικήσει κάποιον τίτλο. Όμως κανείς δεν θα ασχοληθεί αν τελειώσαμε την κανονική περίοδο στην τρίτη θέση, αν στα paly off τερματίσουμε σε χαμηλότερη θέση. Οπότε στο μυαλό μου μέσα είναι να γίνει σωστά η προετοιμασία και να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω την συγκεκριμένη περίοδο. Θέλω η ομάδα μου να μάθει να αντιμετωπίζει την κάθε ομάδα ξεχωριστά, είτε βρίσκεται σε καλή, είστε σε κακή ημέρα. Θέλω από το κάθε παιχνίδι να μαθαίνουν απ' αυτό και να προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, όταν θα έρθουν θα play of η ομάδα μας θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύσκολους αντιπάλους. Στην Ελλάδα το πρωτάθλημα είναι δύσκολο και ανταγωνιστικό. Οι ομάδες είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο και κανείς δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Οπότε όταν θα έρθει η ώρα αυτή, θα έχουμε την κατάλληλη εμπειρία να νικήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Είναι δύσκολο για ένα προπονητή, σε μία τόσο μεγάλη σεζόν να είσαι έτοιμος την στιγμή των play off. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν κι άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις, όπως είναι το leagueCup, το κύπελλο Ελλάδος, οι αγώνες για την Ευρώπη. Ο βασικός στόχος όπως το έχω στο μυαλό μου είναι τα play off. Οπότε μέσα απ' αυτή τη διαδικασία όλων αυτών των αγώνων προτιμώ να θυσιάσω κι ένα σετ παραπάνω για την ομάδα, ώστε μέσα απ' αυτό να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και να βελτιώσουμε στη συνέχεια κάποια ατέλειες που ίσως διαπιστωθούν. Τέλος, θέλω να πω και στους φίλους μας κάτι, πως αυτή η ομάδα το αξίζει πραγματικά και θα ήθελα σε κάθε παιχνίδι το γήπεδό μας να είναι γεμάτο από κόσμο. Η προσπάθεια που γίνεται, αξίζει να την βλέπει ο κόσμος και θα ήθελα σε κάθε παιχνίδι οι εξέδρες να είναι γεμάτες. Ξέρω σίγουρα πως ο κόσμος προτιμά να βλέπει την ομάδα να αγωνίζεται με καρδιά, ψυχή, σθένος και να παλεύει όλα τα παιχνίδια. Από την πλευρά μας δουλεύουμε για το καλό του Φοίνικα και όλοι μαζί στο τέλος θα γιορτάσουμε τις επιτυχίες που θα έρθουν".

Έχουμε διαπιστώσει πως έχει... κερδίσει τους παίκτες, μιας και βλέπουμε πως σε κάθε παιχνίδι είναι αρκετοί οι παίκτες που παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να γνωρίζει πως έχει την στήριξη ουσιαστικά των παικτών, αλλά και για τους αθλητές να γνωρίζουν πως υπολογίζονται όλοι.

"Είναι ωραίο να ακούω από ανθρώπους εκτός ομάδας πως φαίνεται ο σεβασμός αυτός που υπάρχει μεταξύ των παικτών με εμένα. Ήταν το πρώτο πράγμα που προσπάθησα να πετύχω γιατί πραγματικά αν δεν υπάρχει σεβασμό, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις ομάδα. Απλά θα μπεις μέσα και θα κάνεις μία προπόνηση κι αυτό είναι όλο. Όμως, όσο εύκολα μπορείς να κερδίσεις τον σεβασμό, τόσο εύκολα μπορείς να τον χάσεις. Ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει να υπάρχει ο σεβασμός είναι κάθε μέρα να προσπαθείς όλο και περισσότερα, στις προπονήσεις οι παίκτες να μαθαίνουν πράγματα, αλλά και να δίνεις στους αθλητές το... κίνητρο να δουλέψουν. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός ο σεβασμός φαίνατε και πως στην ομάδα μας υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τονιστεί πως ο σεβασμός είναι σημαντικός όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικότερα στη ζωή. Αν δεν υπάρχει σεβασμός στον χώρο εργασίας σου ή ακόμη και στην προσωπική σου ζωή, τότε δεν υπάρχει και καλή συνεννόηση σε αυτό που γίνεται. Από παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά, ακόμη και στην αρχαία Ελληνική μυθολογία. Εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να το συνεχίσω όλο αυτό, γιατί ξεκινήσαμε πολύ καλά και στόχος μου είναι να πάμε ακόμη καλύτερα".

Ο Φοίνικας έχει μπροστά του ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι στο Challenge Cup και θα ήθελα να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα, η συμμετοχή της ομάδας της Σύρου στον Ευρωπαϊκό θεσμό.

"Για μένα ως προπονητής είναι ένα μάθημα να βλέπω την ομάδα μου να αντιμετωπίζει άλλους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά στιλ παιχνιδιού. Οπότε αυτό είναι ένα μάθημα και για τους παίκτες, για τα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν. Ένα δεύτερο πράγμα είναι αυτό που είπα και πριν, η ομάδα μας πρέπει να μάθει να παλεύει το κάθε παιχνίδι. Βέβαια, στα Ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτό είναι επικίνδυνο και δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλά ταξίδια και μεγάλη κούραση. Μόνο καλό μπορεί να βγει μέσα απ' αυτή τη διαδικασία γιατί κερδίζεις πράγματα, δεν κάνεις λάθος επιλογές. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μάθεις απ' αυτά, καθώς μας προσφέρουν εμπειρίες που θα μας είναι χρήσιμες σε άλλα παιχνίδια. Επίσης, ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για τη Σύρο αν και δεν μου το έχει πει κάποιος είναι η προβολή του νησιού, αφού όπως έχω καταλάβει η Σύρος ζει απ' αυτό. Οπότε, ο Φοίνικας ως ομάδα που εκπροσωπεί αυτό το όμορφο νησί, όταν βγαίνει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί για τη Σύρο είναι ένας τρόπος για να διαφημιστεί το νησί. Η συμμετοχή του Φοίνικα στην Ευρώπη είναι μία καλή διαφήμιση για το νησί, αφού μέσα από τους αγώνες της ομάδας το όνομα του νησιού γίνεται γνωστό παντού. Τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε πως πρέπει να σεβόμαστε όλες τις ομάδες και κανείς δεν έχει το προβάδισμα για την πρόκριση. Δεν σημαίνει πως επειδή θα παίξουμε με ομάδα από την Βουλγαρία, εμείς θα περάσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους και τους αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο. Πάντα πρέπει να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια".

Κλείνοντας ο τεχνικός του Φοίνικα μίλησε για τη Σύρο και τις ευκαιρίες που σου δίνονται δουλεύοντας στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

"Βρήκα ένα μέρος το οποίο είναι πολύ καλό για να δουλέψεις και να εξελιχθείς. Βλέπω πως ο κόσμος αγαπά την ομάδα, αν και κάποιες φορές υπάρχει μικρή απογοήτευση. Αλλά αυτό είναι λόγω και του συναισθήματος που υπάρχει. Η Σύρος είναι ένα μέρος που μπορείς να δουλέψεις και να εξελιχθείς. Ακόμη και παγκόσμιος πρωταθλητής να είσαι, πρέπει να δουλέψεις πολύ για να είσαι καλύτερος την επόμενη ημέρα. Η Σύρος μπορεί να στο προσφέρει αυτό, είναι όμορφος τόπος και σε εμπνέει να δουλέψεις. Εγώ προέρχομαι από την Πολωνία, όπου το πρωτάθλημα εκεί θεωρείται ένα από τα πιο καλά παγκοσμίως. Πριν έρθω στο νησί σκεφτόμουν πως θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα από την χώρα μου, όμως όταν ήρθα και είδα πως λειτουργεί ο Φοίνικας, τώρα έχω να δώσω στην πατρίδα μου πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ, οι κάτοικοι του νησιού είναι φιλόξενοι και σε στηρίζουν. Υπάρχει αγάπη για το άθλημα κι αυτό το νιώθεις καθημερινά. Μπορεί να μην είμαι πολύ στο νησί, όμως έχω καταλάβει πως οι κάτοικοι της Σύρου αγαπούν τον Φοίνικα και τον στηρίζουν συνεχώς".