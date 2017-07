Φοβερός πόντος στο ΗΠΑ-Σερβία (vid)

Το να περιμένεις από έναν Σέρβο έστω και βολεϊμπολίστα να ξέρει μπάλα είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι το έχουν στο αίμα τους, όπως φάνηκε και στον αγώνα με τις ΗΠΑ στην Κοριτίμπα, όταν ο Κοβάσεβιτς έδειξε τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες δίνοντας την ευκαιρία στον Ατανασίεβιτς να κερδίσει τον πόντο. Το ματς πάντως το κέρδισαν οι Αμερικάνοι με 3-1.

That kick save by Uros Kovacevic...that spike by @AAtanasijevic...what a point for Serbia against the USA! #FIVBWorldLeague pic.twitter.com/6zPVeitACJ

— FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 6, 2017