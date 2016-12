Ο πόντος της χρονιάς (vid)

Το έχουμε γράψει πολλές φορές πως το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο είναι το λιγότερο θεαματικό και μας προσφέρει απίστευτους πόντους. Όπως αυτός που θα δούμε στο βίντεο και που δικαίως θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα... ράλι της χρονιάς που φεύγει. Σερβία και Ιταλία δεν άφηναν με τίποτα την μπάλα να πέσει στο τάραφλεξ βγάζοντας εξαιρετικές άμυνες. Και όλα αυτά όχι σε όποιο και όποιο ματς, αλλά σε ημιτελικό World League και στο πέμπτο σετ. Τελικά ο πόντος πήγε στην Σερβία η οποία μετά έκανε το 3-2 και στην συνέχεια ανέβηκε και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Από το ματς αυτό όμως, σίγουρα θα μας μείνει αυτός ο πόντος.

Is this the best rally of 2016? What do you think? #FIVBWorldLeague #Volleyball pic.twitter.com/hhL2IJOY2T

— FIVB (@FIVBVolleyball) December 30, 2016