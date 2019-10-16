ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • NBA
  • GREECE CUP
  • GREEK CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • 7DAYS EUROCUP

  • LIVE

    PHILADELPHIA 76ERS 66

    vs

    DETROIT PISTONS 61

    LIVE MATCH

  • LIVE

    INDIANA PACERS 68

    vs

    MINNESOTA 70

    LIVE MATCH

  • LIVE

    CLEVELAND CAVALIERS 52

    vs

    BOSTON CELTICS 68

    LIVE MATCH

  • ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -

    vs

    ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΒόλεϊΒόλεϊ: A1 Γυναικών
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Στόχος η παραμονή για Ηλιούπολη

Στόχος η παραμονή για Ηλιούπολη

Στόχος η παραμονή για Ηλιούπολη

Με στόχο την παραμονή στην κατηγορία, η Ηλιούπολη είναι έτοιμη να ριχτεί στην μάχη του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών. 

Με προπονήτρια την Ελένη Μεμετζή και με μία ξένη θα παραταχθεί στο εφετινό πρωτάθλημα της Volleyleague γυναικών ο Γ.Σ. Ηλιούπολης. Η αθηναϊκή ομάδα που πέρυσι σώθηκε την τελευταία αγωνιστική ξεκινάει και φέτος με στόχο την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία.

 

Από το περυσινό ρόστερ παρέμειναν 7 αθλήτριες και στην ομάδα ήρθαν 6 νέα πρόσωπα. Η Αμερικανίδα ακραία Ντίσα Λέγκρος ήρθε από την Κύπρο, από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου ήρθε η διαγώνια Δήμητρα Γεωργακοπούλου, από τα Βριλήσσια η πασαδόρος Μαρία Παπασταύρου, από την ΑΕΚ η κεντρική Ιωάννα Εικοσπεντίδου, από την Πετρούπολη το λίμπερο Ελένη Καφετζή και από τον Πορφύρα η διαγώνια Τόνια Σπυριδάκη.
 
 
 
 
 
Ελένη Μεμετζή (Προπονήτρια ΓΣ Ηλιούπολης): «Στόχος η παραμονή»
 
 
«Η χρονιά φέτος είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχουν ομάδες που έχουν μεγάλη διαφορά από εμάς και ξεκάθαρα ο στόχος είναι η παραμονή. Έχουμε μία ξένη που μπορεί να κάνει την διαφορά και θα μας βοηθήσει. Χρειάζεται πολύ δουλειά και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να ματώνουμε στο γήπεδο για να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Είμαστε νεαρή ομάδα μέχρι 25 ετών, υπάρχει όρεξη, διάθεση και αισιοδοξία. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, ξέρουμε τις δυνατότητές μας και πάμε προς το καλύτερο. Το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο, βοήθησε και η επιτυχία της Εθνικής γυναικών στο ευρωπαϊκό και το επίπεδο ανεβαίνει».

Αναστασία Φωκιανού (Αρχηγός ΓΣ Ηλιούπολης): «Υπάρχει αισιοδοξία»

 
 
«Το χαρακτηριστικό μας θα είναι η αισιοδοξία που έχουμε και το νεανικό σύνολο. Θα μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη και δεν υπάρχει κάποιο άγχος από εμάς. Η Ηλιούπολη είναι ένας μεγάλος Δήμος με πολλές ακαδημίες και με μία ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, το κίνητρο των φιλάθλων για να έρθει στο γήπεδο θα είναι μεγάλο. Για εμάς επιτυχία θα είναι να βγει η δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις και αποτυχία να μην καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό».
 
ΓΣ Ηλιούπολης lockers room song
 
 
Τα τρελά όνειρα του ΓΣ Ηλιούπολης
 
 
 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Βόλεϊ

Συνάντηση προέδρου της ΕΟΠΕ με τον Μαυρωτά

Βόλεϊ

Ο Δεληκώστας αντικαταστάτης του Φιλίποφ στον ΠΑΟΚ

Βόλεϊ

Η Τουρκάλα Χοτσέογλου η αντί-Ρίτσι στον Άρη (vid)

Βόλεϊ

Ζλατιλίδης: «Στόχος του ΟΦΗ είναι η παραμονή»

Βόλεϊ

Ο Μουστακίδης φαβορί για αντί-Φιλίποφ στον ΠΑΟΚ

Βόλεϊ

Φιλίποφ στο gazzetta.gr: «Ήταν θέμα αξιοπρέπειας η παραίτησή μου»

Best of internet