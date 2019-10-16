Στόχος η παραμονή για Ηλιούπολη

Αναστασία Φωκιανού (Αρχηγός ΓΣ Ηλιούπολης): «Υπάρχει αισιοδοξία»
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 64vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 60vs
BESIKTAS 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 81vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΡΑΗΛ 3vs
ΛΕΤΟΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 1vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΒΕΤΙΑ 2vs
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0
LIVE
PHILADELPHIA 76ERS 66vs
DETROIT PISTONS 61
LIVE
INDIANA PACERS 68vs
MINNESOTA 70
LIVE
CLEVELAND CAVALIERS 52vs
BOSTON CELTICS 68
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
DIAGORAS DRIOPIDEON -
ΑΕΚ -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
HAPOEL JERUSALEM -
NYMBURK -vs
BROSE BAMBERG -
BONN -vs
ZARAGOZA -
DIJON -vs
SZOMBATHELY -
SASSARI -vs
LIETKABELIS -
SAN PABLO BURGOS -vs
ANTWERP GIANTS -
BAXI MANRESA -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LOKOMOTIV KUBAN -vs
LIMOGES -
MACCABI RISHON -vs
AS MONACO -
RATIOPHARM ULM -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
TRENTO -vs
OLDENBURG -
BUDUCNOST -vs
ARKA GDYNIA -
NANTERRE 92 -vs
UNICS KAZAN -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
KK CEDEVITA OLIMPIJA -
JOVENTUT BADALONA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
Με στόχο την παραμονή στην κατηγορία, η Ηλιούπολη είναι έτοιμη να ριχτεί στην μάχη του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.
Αναστασία Φωκιανού (Αρχηγός ΓΣ Ηλιούπολης): «Υπάρχει αισιοδοξία»