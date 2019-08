Πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, πραγματοποίησε μια επική ανατροπή στο 2ο σετ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, αποχαιρετώντας πρόωρα το Σινσινάτι μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του από τον Στροφ (είχαν συναντηθεί και στο τουρνουά της Ρώμης).

Ο Στροφ ήταν εκπληκτικός από το σερβίς, έκανε το μοναδικό μπρέικ του πρώτου σετ και επικράτησε 6-4.

Στο δεύτερο, η μάχη φούντωσε. Μολονότι έκανε πάλι καλό ξεκίνημα και έφτασε να προηγείται με 5-4 και 30-0 έχοντας το σερβίς, ο Τσιτσιπάς πήρε τέσσερις σερί πόντους και κατάφερε το τρομερό μπρέικ, παίρνοντας το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Γερμανός βρήκε ξανά τη συγκέντρωσή του από το σερβίς. Ο Τσιτσιπάς έκανε και πάλι μεγάλη επιστροφή, το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όμως τούτη τη φορά δεν κατάφερε να νικήσει. Μολονότι επέστρεψε από το 6-3, ο Στροφ κατάφερε στο τέταρτο ματς πόιντ του να πάρει τη νίκη.

Ο Στροφ θα παίξει με τον Μεντβέντεβ στον τρίτο γύρο, ενώ αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα του Τσιτσιπά στο tour.

The shot of the match - at the perfect moment.

@StefTsitsipas cracks a clutch return at #CincyTennis. pic.twitter.com/6VmYFBfMiP

