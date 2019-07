China Open: Για πρώτη φορά στο Πεκίνο ο Τσιτσιπάς (pic)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επισκεφτεί το Πεκίνο για να συμμετάσχει στο China Open (500αρι) που θα διεξαχθεί εκεί από τις 30/9 έως τις 6/10.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την συμμετοχή του μαζί μ' εκείνες του Κατσάνοφ και του Αλιασίμ ενώ στο ταμπλό θα είναι και ο Τιμ με τον Μεντβέντεφ.

Μετά από αυτό ο Τσιτσιπάς θα συμμετάσχει και στο Masters της Σανγκάη που είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 6-13/10.

We are delighted to announce that:

#6 @StefTsitsipas

#8 @karenkhachanov

#22 @felixtennis

will join us this year at the 2019 #ChinaOpen br>

See you soon in Beijing! #StarPower pic.twitter.com/8EFiH30Uav

— China Open (@ChinaOpen) July 30, 2019