Hamburg: Back to back ο Μπασιλασβίλι (vids)

Μετά από το 2018 ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι κέρδισε τον τίτλο στο Hamburg Open (ATP 500) και το 2019.

Ο Γεωργιανός κέρδισε με 7-5, 4-6, 6-3 στον τελικό τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ και έγραψε ιστορία.

Ο Μπασιλασβίλι ήταν στο Νο4 του ταμπλό αλλά κατάφερε αποκλείοντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό να παραμείνει στην κορυφή.

Στο τουρνουά συμμετείχαν τρεις παίκτες του top-10 αλλά απέτυχαν! Ο Τιμ (Νο4) και ο Φονίνι (Νο10) αποκλείστηκαν στα προημιτελικά και ο Ζβέρεφ (Νο5) στα ημιτελικά.

Το Hamburg Open ξεκίνησε το 1892 και πρώτος σε κατακτήσεις είναι ο Φέντερερ με 4.

Ο Ελβετός ήταν και ο τελευταίος που έκανε το back to back το 2004 και το 2005.

Nikoloz Basilashvili is the man once again in Hamburg!

It’s a third #ATPTour title for the Georgian

@TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/pMT5qDaI8Z

— ATP Tour (@ATP_Tour) 28 Ιουλίου 2019