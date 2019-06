Το 2ο βήμα για την κατάκτηση του 10ου τίτλου του στο Χάλε της Γερμανίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε δύσκολα με 7-6 (5), 4-6, 7-5 τον Τζο Τσονγκά και έφτασε στην πρόκριση.

Ο Γάλλος είχε 2 σερί νίκες κόντρα στον Φέντερερ αλλά δεν τα κατάφερε στο νέο τους παιχνίδι.

Αυτή η νίκη του ήταν η 65η σε 72 παιχνίδια στο τουρνουά.

