ATP Cup: Στην οχτάδα η Ισπανία (vids)

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ATP Cup πέτυχε η Ισπανία η οποία και προκρίθηκε ως πρώτη στους "8".

Οι Ίβηρες κέρδισαν με 3-0 τους Ιάπωνες και θα παίξουν στην επόμενη φάση με το Βέλγιο για μια θέση στα ημιτελικά.

O Ναδάλ έπαιξε με τον Νισιόκα και τον κέρδισε με 7-6 (4), 6-4 ενώ ο Μπαουτίστα Αγκούτ νίκησε τον Σοέντα με 6-2, 6-4.

Οι Ναδάλ και Μπούστα κέρδισαν και στο διπλό!

Nadal passes a stiff challenge from Nishioka 7-6(4) 6-4 to earn the tie 2-0. #ATPCup | #Perth | #JAPESP pic.twitter.com/asWT7axzF5

Your Group B Winners and into the final 8 = #TeamSpain !

It's only fitting to settle the opening set in a tiebreak.

Who are you taking, Rafa or Yoshi?#ATPCup | #Perth |#JAPESP pic.twitter.com/FNi4jPPWI6

