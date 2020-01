ATP Cup: Στα προημιτελικά η Ρωσία (vid)

Με 8 νίκες σε 9 παιχνίδια και στην 1η θέση ολοκλήρωσε η Ρωσία τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του ATP Cup που διεξήχθη στο Περθ.

Η Ρωσία προκρίθηκε ως πρώτη στα προημιτελικά κερδίζοντας με 3-0 στην 5η ημέρα τη Νορβηγία.

Ο Κατσάνοφ επικράτησε με 6-2, 6-1 του Ντουράσοβιτς ενώ ο Μεντβέντεφ νίκησε με 6-3, 7-6 (6) τον Ρουντ. Οι Ρώσοι κέρδισαν και στο διπλό και πανηγύρισαν την πρόκριση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ρωσία είναι φυσικά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο5) ο οποίος κέρδισε κατά σειρά τους Φονίνι (Ιταλία), Ίσνερ (ΗΠΑ) και Ρουντ (Νορβηγία).

#TeamRussia finishes off group play with a 3-0 tie victory as Gabashvili/Kravchuk defeat Durasovic/Ruud 7-6(4) 6-4.

