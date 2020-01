ATP Cup: Οι Έλληνες κερδίζουν την μάχη της εξέδρας (pic&vids)

Ξεχωριστό... χρώμα δίνουν οι Έλληνες της Αυστραλίας στις εξέδρες του ATP Cup.

Η Ελλάδα παίζει στο Μπρισμπέιν και σε κάθε παιχνίδι οι Έλληνες φίλαθλοι δεν σταματούν να φωνάζουν για την εθνική ομάδα.

Αυτό βέβαια είναι ένα... ζέσταμα για το Australian Open που ακολουθεί και περιμένουν πως και πως να δουν τον Τσιτσιπά και την Σάκκαρη να προελαύνουν!

Όλα τα παιδιά της ομάδας είναι περήφανα για την παρουσία των Ελλήνων στις εξέδρες και ο Τσιτσιπάς με δήλωση του μετά από τη νίκη επί του Ζβέρεφ τόνισε πως οι Έλληνες φίλαθλοι είναι οικογένεια του!