Συνέβη στον αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας με την Βουλγαρία.

Αντίπαλοι ο Ντάνιελ Έβανς με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Ο σπουδαίος Βούλγαρος σπάει μια χορδή της ρακέτας του αλλά συνεχίζει και φτάνει σε winner.

Ο Ντιμιτρόφ νικά με 2-1 σετ και η Βουλγαρία τελικά παίρνει την 1η της νίκη στο ATP Cup με σκορ 2-1.

Can you believe it?

@GrigorDimitrov just hit this shot with a broken string #GBRBUL | #ATPCup pic.twitter.com/Np1Jhf2mv7

— ATP Tour (@atptour) January 3, 2020