Davis Cup: Εκτός ημιτελικού η Σερβία του Τζόκοβιτς (vids)

Οι Ρώσοι έκαναν το θαύμα τους στον προημιτελικό του Davis Cup της Μαδρίτης!

Η πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στη Σερβία παίχτηκε στο διπλό και εκεί ο Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να στείλει την χώρα του στα ημιτελικά.

Οι Τζόκοβιτς-Τροϊτσκι είχαν τρία ματς πόιντ στο διπλό με τους Ρώσους Ρούμπλεφ και Κατσάνοφ και ο νικητής θα ήταν στους "4".

Τελικά οι Ρώσοι άντεξαν στην πίεση και κέρδισαν τον αγώνα με 4-6, 6-4, 7-6(8). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο "Νόλε" είχε θέμα με τον αγκώνα του.

Ο πρώτος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Καναδά και την Ρωσία ενώ την Παρασκευή θα παίξουν στα προημιτελικά η Μεγάλη Βρετανία με την Γερμανία και η Ισπανία με τον Αργεντινή!

Watch the Russian team celebrate as they reach their first Davis Cup semi-final since 2008...#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/BPpXMor6ZC

