Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κράτησε 2.52' ο Ράφα Ναδάλ κέρδισε με ανατροπή με 7-6 (4), 6-4, 7-5 τον Στέφανο Τσιτσιπά και έμεινε "ζωντανός" στο κυνήγι της πρόκρισης στα ημιτελικά του ATP Finals στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας τενίστας από την άλλη που έχει προκριθεί από την Τετάρτη γνώρισε την πρώτη του ήττα και θα περιμένει και εκείνος τον αγώνα του Ζβέρεφ με τον Μεντβέντεφ που θ' αρχίσει στις 22:00 για να μάθει την θέση που θα πάρει και τον αντίπαλο του.

Τα πράγματα είναι απλά. Εάν κερδίσει ο Ζβέρεφ τον Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς είναι 1ος και θα παίξει με τον Φέντερερ το Σάββατο στις 16:00 στον 1ο ημιτελικό.

O Ναδάλ θέλει νίκη του Μεντβέντεφ για να προκριθεί και μάλιστα ως πρώτος στον όμιλο. Σ' αυτή την περίπτωση ο Τσιτσιπάς θα παίξει στις 22:00 με τον Τιμ και ο Ναδάλ με τον Φέντερερ.

Ο Τσιτσιπάς με τρομερή υπομονή και μυαλό έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι και κοίταξε έως το τέλος στα μάτια τον Ισπανό ο οποίος είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Στέφανος δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ αλλά έσβησε 7 από τα 9 του αντιπάλου του.

Τόλμη και επικράτηση!

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ θα προηγηθεί με 3-2 και οι δυο τενίστες εν συνεχεία θα κερδίσουν από ένα γκέιμ χωρίς να χάσουν πόντο και έτσι θα διατηρηθεί το προβάδισμα (4-3) του Ισπανού.

Το 5-4 είναι για τον Ράφα αλλά ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 5-5. Το σετ θα οδηγηθεί από τον Έλληνα στο τάι μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 4-2, ο Ναδάλ θα ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά θα χάσει το τάι μπρέικ με 7-4 και το σετ σε 59'.

Ένα μπρέικ έφτανε...

Στο 2ο ο Στέφανος θα πάρει προβάδισμα με 2-1 με το καλό σερβίς του και στο 5ο γκέιμ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Ναδάλ για να φτάσει στο 3-2!

O Ναδάλ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και στο 7ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ ποιντ για να προηγηθεί με άσο με 4-3!

Ο Ισπανός θα κάνει μπρέικ (το 1ο στον αγώνα) για το 5-4 και θα κερδίσει με 6-4.

Προσπάθησε αλλά λύγισε

Στο 3ο σετ θα προηγηθεί με 2-1 ο Έλληνας τενίστας και θα σβήσει διπλό μπρέικ ποιντ του Ισπανού στο 5ο γκέιμ για να οδηγηθεί στο 3-2!

Στο 7ο θα σβήσει νέο μπρέικ ποιντ του Ναδάλ για το 4-3 αλλά θα ισοφαριστεί σε 4-4. Θα πάρει κεφάλι στο σκορ με 5-4 με love όμως ο Ναδάλ θα φέρει το σετ στην ισοπαλία (5-5).

Ο Στέφανος θα σβήσει και 7ο μπρέικ ποιντ του Ράφα στο 11ο αλλά θα φάει...μπρέικ και ο Ισπανός θα φτάσει στο 6-5!

Ο Ναδάλ θα κρατήσει το σερβίς του και θα κερδίσει τον αγώνα.

STAYIN’ ALIVE @RafaelNadal remains in contention for the last 4 after beating Tsitsipas 6-7 6-4 7-5!#NittoATPFinals pic.twitter.com/jsBvBHRGlP — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019