WTA Finals: Στον τελικό Σβιτολίνα-Μπάρτι (vids)

Τον τίτλο που κατέκτησε το 2018 θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί την Κυριακή (13:30) στον τελικό του WTA Finals στο Σενζέν της Κίνας η Ελίνα Σβιτολίνα.

Αντίπαλος της θα είναι η νικήτρια του Roland Garros και Νο1 στον κόσμο, η Άλσεϊ Μπάρτι η οποία μετά από την πρόκριση της θα κλείσει στο Νο1 το 2019.

Η Ουκρανή για να φτάσει στον τελικό απέκλεισε την Μπελίντα Μπέντσιτς. Ενώ έχασε με 7-5 το 1ο σετ, πήρε το 2ο με 6-4 και ενώ κέρδιζε με 4-1 στο 3ο η Ελβετή αποσύρθηκε.

Η Αυστραλή από την άλλη επικράτησε με 4-6, 6-2, 6-3 της Καρολίνα Πλίσκοβα στον άλλο ημιτελικό. Μάλιστα η Μπάρτι έσωσε 11/12 μπρέικ πόιντ της Πλίσκοβα!

Για την Σβιτολίνα είναι ο 2ος τελικός στο WTA Finals και για την Μπάρτι ο 1ος. Η διοργάνωση έχει ξεκινήσει από το 1972 με πρώτη νικήτρια την Κρις Έβερτ.

Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα έχει κερδίσει 8 φορές το τρόπαιο ενώ 5 έχει η Σερένα Ουίλιαμς.

Εάν τον τίτλο κερδίσει η Σβιτολίνα που ήταν αήττητη και στον όμιλο θα εισπράξει 4,73 εκ δολάρια που είναι ρεκόρ! Εάν πάρει την κούπα η Μπάρτι (έχει 1 ήττα) θα κερδίσει 4,42 εκ δολάρια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία των αγώνων της Μπάρτι με την Σβιτολίνα. Η Ουκρανή έχει 5-0 νίκες!

Onto the finals! @ashbarty defeats Pliskova in three sets, 4-6, 6-2, 6-3, advancing to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/bHGu63rNeG

— WTA (@WTA) November 2, 2019