Paris Masters: Στην τετράδα ο εκπληκτικός Σαποβάλοφ! (vids)

Με τρομερή εμφάνιση στον προημιτελικό ο Ντενίς Σαποβάλοφ κέρδισε με 6-2, 6-2 τον Γκαέλ Μονφίς και προκρίθηκε στον 2ο ημιτελικό στο Paris Masters.

Ο Καναδός ήταν απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα και θα περιμένει πλέον το παιχνίδι του Ναδάλ με τον Τσονγκά για να μάθει τον αντίπαλο του στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Στο 1ο σετ με μπρέικ έφτασε στο 2-1 και με νέο μπρέικ στο 4-1 για να επικρατήσει με 6-2.

Με μπρέικ ξεκίνησε και στο 2ο (1-0) και με νέο προηγήθηκε με 3-0 και 4-0, πριν μειώσει σε 4-1 και 5-2 ο Γάλλος. Τελικά θα κερδίσει με 6-2 και 2-0 σετ.

O Καναδός μ' αυτή τη νίκη και ο Γάλλος επέστρεψε μετά από την πρόκριση του στους "8" στο top-10.

Για τον 20χρόνο Σαποβάλοφ είναι η 2η παρουσία του σε ημιτελικό Masters μέσα στο 2019. Είχε παίξει και στο Miami αλλά είχε ηττηθεί από τον Φέντερερ.

Stunning Shapovalov!

A second Masters 1000 semi-final of the season awaits @denis_shapo!

The Canadian defeats Monfils 6-2 6-2 at the #RolexParisMasters. pic.twitter.com/YZtiVjpYoS

— Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2019