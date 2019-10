Paris Masters: Στα προημιτελικά ο Ναδάλ (vids)

Το εισιτήριο για τους "8" του Paris Masters εξασφάλισε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Σταν Βαβρίνκα στον 3ο γύρο και θα παίξει με τον Γάλλο Τζο Τσονγκά την Παρασκευή για μια θέση στα ημιτελικά.

Ο Ναδάλ την Δευτέρα θα είναι στο Νο1 αλλά θέλει να κερδίσει το τρόπαιο την Κυριακή για να κάνει το μεγάλο βήμα για το Νο1 στο τέλος της σεζόν!

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και συνεχεία στο 4-2.

Ο Βαβρίνκα θα μειώσει σε 4-3 αλλά ο Ναδάλ θα πάρει το 8ο (5-3) και θα κερδίσει με 6-4 το σετ.

Στο 2ο ο Ελβετός θα πάρει προβάδισμα με 1-2 και 2-3 αλλά ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 4-4 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4!

Ο Ναδάλ δεν θ' αφήσει περιθώρια, θα κερδίσει το 10ο γκέιμ, και μαζί και τον αγώνα.

Ο Ράφα έγινε ο 3ος παίκτης μετά από τον Τζόκοβιτς και τον Τσιτσιπά που φτάνουν στις 50 νίκες μέσα στο 2019 στο Παρίσι.

Στην 1η θέση της σχετικής λίστας είναι ο Μεντβέντεφ (59) και στη 2η ο Φέντερερ με 51.

