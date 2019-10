Paris Masters: Δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε ο Τιμ (vid)

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που είχε διάρκεια 2.38' ο Ντομινίκ Τιμ έσωσε την παρτίδα, κέρδισε με 7-6 (5), 5-7, 4-6 τον Μίλος Ράονιτς και είναι στους "16" στο Paris Masters.

Ο Αυστριακός έφτασε πολύ κοντά στον αποκλεισμό από τον σπουδαίο Καναδό αλλά στο 3ο και καθοριστικό σετ πήρε προβάδισμα το οποίο και κράτησε για να φτάσει στην πρόκριση και να περιμένει πλέον τον νικητή του αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Γκοφέν για να μάθει με ποιον θα παίξει για την είσοδο του στα προημιτελικά.

Picking up where he left off

Last week's Vienna winner @ThiemDomi battles past Raonic 7-6(5) 5-7 6-4.

The Austrian moves on to the #RolexParisMasters 3R. pic.twitter.com/H9rN37fZwZ

— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2019