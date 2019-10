European Open: Ο Μάρεϊ είναι ξανά... κουπάτος (vids)

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του μετά από το 2017 κέρδισε ο Άντι Μάρεϊ!

Ο σπουδαίος Σκοτσέζος τενίστας επικράτησε με ανατροπή με 6-3, 4-6, 4-6 του Σταν Βαβρίνκα στον τελικό του European Open στην Αμβέρσα.

Αυτός είναι ο 46ος τίτλος καριέρας για τον Μάρεϊ ο οποίος είχε να γευτεί αυτή τη χαρά από τις 4/3/2017 όταν και είχε κερδίσει στο Ντουμπάι τον Βερντάσκο.

Ο Μάρεϊ θυμίζουμε είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο του 2019 ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση αλλά επέστρεψε σύντομα στο διπλό και το τελευταίο διάστημα και στο απλό.

Το τένις δεν μπορεί να ξεχαστεί και ειδικά για έναν τενίστα που έχει κερδίσει 3 τίτλους Grand Slam.

Ο σπουδαίος αγώνας...

Στο 1ο σετ ο Βαβρίνκα αρχίζει με μπρέικ (2-0) και θα προηγηθεί με 4-1. Τελικά θα φτάσει στην επικράτηση με 6-3!

Η αντεπίθεση του Μάρεϊ αρχίζει στο 2ο σετ και θα έχει καλό τέλος για τον Σκοτσέζο. Ο Βαβρίνκα θα φτάσει με μπρέικ στο 2-1 και στο 3-1 αλλά ο Μάρεϊ παίρνει 3 γκέιμ στη σειρά για να προηγηθεί με 3-4.

Ο Ελβετός θα ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Σκοτσέζος θα κερδίσει με 4-6. Το 3ο είναι φοβερό σετ. Προβάδισμα πάλι με 2-1 με μπρέικ για τον Βαβρίνκα και 2-2 με μπρέικ από τον Μάρεϊ.

Με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2 ο Ελβετός αλλά ο αντίπαλος του θα προηγηθεί με 3-4. Ισοφάριση σε 4-4 όμως με μπρέικ ο Μάρεϊ θα κερδίσει με 4-6 και θα πάρει τον τίτλο.

Οι άσοι ήταν 12-9 για τον Βαβρίνκα όπως και οι πόντοι ήταν 91-88.

What a player. What a champion.

The winning moment for @andy_murray at the 2019 @EuroTennisOpen

@TennisTV pic.twitter.com/OrqZ3IuoS8

— ATP Tour (@atptour) October 20, 2019