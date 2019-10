Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο 6ος παίκτης που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο ATP Finals 2019 το οποίο θα διεξαχθεί στο διάστημα 10-17/11 στο Λονδίνο.

Η πρόκριση του Μεντβέντεφ εις βάρος του διεκδικητή της πρόκρισης για το Λονδίνο Φάμπιο Φονίνι έστειλε τον Τσιτσιπά στο σπουδαίο τουρνουά.

Είναι ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία που τα καταφέρνει και ήταν ο βασικότερος στόχος του για το 2019.

Έως σήμερα έχουν προκριθεί ο Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς, ο Φέντερερ, ο Τιμ και ο Μεντβέντεφ.

Απομένουν άλλα δυο εισιτήρια για να κλείσει η οχτάδα. Στο Λονδίνο οι 8 κορυφαίοι του κόσμου θα χωριστούν σε δυο γκρουπ και θα παίξουν έως το τέλος για τον μεγάλο νικητή της χρονιάς.

Το 2018 ο Στέφανος είχε παίξει στο αντίστοιχο τουρνουά (Next Gen ATP Finals) αλλά για παίκτες κάτω των 21 ετών και είχε κερδίσει τον τίτλο στο Μιλάνο!

@StefTsitsipas qualifies for his first #NittoATPFinals after Medvedev's victory in Shanghai pic.twitter.com/lN8bAXKYiN

From Athens to London...@StefTsitsipas becomes the first Greek man in history to qualify for the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/U0bAOaluZJ

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019