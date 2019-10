Japan Open: Τίτλος Νο76 για τον Τζόκοβιτς (vids)

Πρωταθλητής με την... πρώτη. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά από το... άδοξο λόγω τραυματισμού φινάλε στο US Open, επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στο Tour κερδίζοντας τίτλο στην Ασία, ο οποίος και του δίνει μεγάλες ελπίδες να είναι τελικά αυτός το Νο1 στο τέλος του 2019!

Ο Σέρβος τενίστας κέρδισε με 6-3, 6-2 τον Τζον Μίλμαν στον τελικό του Japan Open στο Τόκιο και έφτασε τους 76 τίτλους καριέρας σε 110 τελικούς.

Ήταν μια σχετικά εύκολη εβδομάδα για τον Τζόκοβιτς ο οποίος πήρε 500 βαθμούς από την πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά στο ΄Τόκιο και πλέον έχει 1.140 περισσότερους από τον 2ο Ναδάλ ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν θα παίξει σε κανένα τουρνουά της Ασίας.

Ο Τζόκοβιτς θα συνεχίσει στη Σανγάη και στο Masters και εάν το κερδίσει θα έχει κάνει πολύ μεγάλο βήμα για να μείνει στο Νο1 έως το φινάλε της χρονιάς.

Αυτός ο τίτλος ήταν ο 4ος φετινός του. Έχει κερδίσει το Australian Open και το Wimbledon αλλά και το Masters της Μαδρίτης.

Perfect @DjokerNole captures the in a debut for the 10th time in his career, vanquishing Millman 6-3 6-2 to take home the Tokyo hardware.#rakutenopen pic.twitter.com/UaN05FIsuY

— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019